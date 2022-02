Problemi di salute per l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi, Teresa Langella, la quale ha annunciato sui social network cosa sta passando in questi giorni. Ovviamente la sua preoccupazione è aumentata considerevolmente ed è stata anche travolta da problematiche di natura psicologica, infatti è stata colta da preoccupazioni sempre più forti. E per questa ragione ha deciso di sottoporsi ad alcune visite mediche e ad analisi particolari per capire cosa stia succedendo.

Proprio Teresa Langella era stata colpita da un attacco di ansia, durante una sua ospitata a ‘Verissimo’. Ed era stata lei ad anticipare tutto sui social: “Mi ha colto un forte attacco d’ansia che non sono riuscita a gestire ma che non vogliamo assolutamente mostrarvi. Ho vissuto un’ora difficile”. L’ex volto del programma di Canale 5 ha trovato il coraggio di denunciare le molestie subite in passato nella giornata del 27 novembre, nel corso della trasmissione condotta dalla presentatrice Silvia Toffanin.

Come ben sapete, Teresa Langella vive una storia da sogno con Andrea Dal Corso, conosciuto proprio a ‘Uomini e Donne’, e in futuro sono pronti anche a convolare a nozze e a concepire dei figli, anche se finora non sono stati riferiti ulteriori dettagli su questi intenti. Adesso invece la giovane ha deciso di parlare attraverso alcune storie Instagram e ha denunciato pubblicamente di aver avuto delle problematiche fisiche, subito dopo essersi sottoposta alla terza dose di vaccino contro il Covid.





Dunque, Teresa Langella ha fatto sapere che sono ingrossati i suoi linfonodi ascellari, dopo il booster anti-coronavirus. E ha voglia dunque di approfondire la questione per evitare eventuali conseguenze più serie. Infatti, ha scritto sui social: “Farò visite mediche e accertamenti vari. Situazione post-vaccino terza dose = una bomba. Nessun sintomo, unica cosa: linfonodi ascellari gonfi e doloranti. Leggevo che è successa la stessa cosa a moltissime altre persone ed è quindi normale che accada”.

Infine, Teresa Langella ha chiesto ai suoi follower se anche loro hanno avuto situazioni simili e ha aggiunto: “Essendo io paranoica e un tantino ipocondriaca…voglio tenere tutto sotto controllo”. Poi si è anche soffermata sul conflitto in corso in Ucraina e ha manifestato tutta la sua rabbia per il comportamento aggressivo assunto in questi giorni e ore dalla Federazione Russa di Vladimir Putin.