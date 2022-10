Ancora addio ad una coppia vip italiana. Gli ex Temptation Island Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis si sono lasciati. Manca solamente la conferma definitiva, ma c’è stato un indizio da parte di lei che lascerebbe poco spazio ai dubbi. Una vera e propria delusione da parte del pubblico di Canale 5, che ha dovuto apprendere questa notizia tutt’altro che positiva. Questo 2022 è ricordato che l’anno delle separazioni dei personaggi famosi e a pochi mesi dall’arrivo del 2023 ce n’è dunque stato un altro, riguardante una coppia del programma di Bisciglia.

Non ci sono ancora ragioni ufficiali sull’addio degli ex Temptation Island Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis, anche se le voci uscite fuori su di lui in passato non sono state affatto lusinghiere. Staremo a vedere se l’uomo vorrà rilasciare qualche dichiarazione anche per difendersi da accuse poco carine, ma per ora è stata solamente lei a uscire allo scoperto con un post non esplicito al 100%, ma che ha fatto intuire che le loro strade si siano ormai divise. Andiamo a vedere insieme cosa ha scritto nelle ultime ore in una Instagram story.

Temptation Island, Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis si sono lasciati

Il sito Isa e Chia non ha dubbi su questi ex protagonisti di Temptation Island. Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis sono da ritenere degli ex fidanzati. Avevano entrambi preso la decisione di partecipare alla trasmissione Mediaset per capire se le cose tra i due potessero continuare o meno. Al falò di confronto davanti a Filippo Bisciglia avevano deciso di lasciarsi, ma successivamente erano riusciti a chiarirsi ed erano tornati a formare una coppia. Adesso la parola fine alla loro relazione sentimentale, in attesa di comunicazioni ufficiali.

Proprio nell’estate 2022 si era saputo qualcosa di molto grave, ovvero che Ciavy avesse tradito ripetutamente la sua fidanzata Valeria. Quest’ultima era stata avvisata da alcune persone, che avevano avvistato la sua dolce metà in compagnia di altre donne. Eppure la ragazza aveva difeso a spada tratta Maliokapis, come ricordato da Isa e Chia: “Tutte queste persone che scrivono queste cattiverie, sapete che non me ne può fregare di meno. Ormai mi conoscete, mi scivola veramente tutto addosso”. E ora l’ultimo post inequivocabile.

Questo quanto scritto da Valeria su Instagram: “La vita ci mette di fronte a delle scelte ed io ho scelto di amare me stessa. A tempo dovuto vi racconterò tutto. Buonanotte bellezze”. Quindi, non ha nominato direttamente Ciavy, ma ha praticamente confermato che la love story con il suo ormai ex partner è giunta alla fine.