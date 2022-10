La bella notizia è arrivata, come è ormai consuetudine, sui social: l’ex temptation island Roberta Mercurio e il compagno, il difensore del Monzo Luca Caldirola, si sposeranno; la proposta di matrimonio è arrivata nelle ore scorse. La coppia ha ricevuto lo scorso anno il dono della prima figlia. Proprio nei mesi scorsi Roberta aveva ricordare quel momento, ed il primo compleanno della piccola, con un lungo post: “Ricordo tutto di quel giorno come se fosse ieri. Il rumore della valigia nel corridoio, il profumo del caffè al bar, il viso e la gentilezza delle ostetriche, il rumore del tracciato, il mio cuore a mille”.



“Ricordo l’ansia, l’adrenalina, la paura, il dolore. È vero cresci in fretta e gli anni passano velocemente, ma non potrò mai dimenticare il momento in cui sei venuta al mondo. La gravidanza, il parto resterà per sempre l’esperienza più potente della mia vita. Grazie Cami per essere entrata nelle nostre vite, sei amore, dolcezza, solarità. Sei un uragano di emozioni e seppur così piccola hai già un carattere forte e deciso. Amante della natura e degli animali, altruista e generosa”.

Temptation Island, Roberta Mercurio e Luca Caldirola la proposta matrimonio dopo 2 anni di amore



“Ecco io e il tuo papà ti auguriamo di crescere così, con i sani valori, sempre. Circondata dall’amore e dalla felicità che meriti ogni giorno della tua vita. Buon 1º compleanno figlia nostra, la mamma e il papà saranno sempre al tuo fianco, ti amiamo incondizionatamente”. La data del matrimonio non è stata resa nota, ma nella foto si vede tutta l’emozione per il momento. Roberta con gli occhi chiusi e un sorriso che dice tutto mostra l’anello regalato dal suo Luca.



Luca che ha preso il posto nella sua vita di Flavio Zarella con il quale Roberta ha attraversato l’avventura di Temptation Island. Un percorso che le aveva attirato molte critiche visto che Roberta, pur di stare con il suo Flavio accettava condizioni che, a detta del popolo del web, erano inaccettabili. Le cose erano cambiate dopo la fine del programma e la fine della storia era stata quasi immediata.



Poco dopo Roberta aveva incontrato Luca. Era il 2020 e dopo un anno, a giugno era nata la loro bambina Camilla. Ora la ragazza ha lasciato Napoli per seguire il suo compagno e insieme crescono la loro splendida bambina. Ora questo nuovo tassello che dà completezza al loro amore.

