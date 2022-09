“Finalmente sì”. La coppia vip si è sposata, matrimonio da sogno dopo 10 anni d’amore

Fiori d’arancio a Temptation Island, la coppia che ha partecipato all’edizione 2018 si è detta sì. La coppia ne ha dato annuncio sui social. Quest’anno, come sapete, il formato guidato da Filippo Bisciglia non è andato in onda ma potrebbe essere presto ripescato come, tra l’altro, ha spiegato Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei palinsesti. “Vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti”. Pertanto, non è detta l’ultima parola.



Canale 5 non ha cancellato definitivamente il programma, come si poteva pensare, anzi. Pier Silvio Berlusconi aveva aggiunto che potrebbe tornare prima del previsto. “Tra l’altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno”.





Temptation Island, Raffaella Giudice e Andrea Celentano sposi



Anche Filippo Bisciglia aveva detto la sua. “Questo è il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Temptation Island e purtroppo non sarà così. Sto ricevendo molti messaggi dai tanti di voi che mi seguono soprattutto per il programma. Non sarà estate senza Temptation Island”. Intanto però le storie dei protagonisti vanno avanti.



Ed arriva la notizia del matrimonio tra conosciuto Andrea Celentano e Raffaela Giudice. Un amore nato quando erano sui banchi, come raccontato da lei. Che all’epoca era piccola per capire cosa fosse l’amore vero anche se era già innamorata di lui. Poi, finita la scuola media, si sono persi di vista. Ma dopo 4 anni si erano rincontrati e dopo 7 anni di relazione, l’esperienza a Temptation Island.



Da quando Raffaella e Andrea hanno messo alla prova il loro amore nel reality non si sono più separati. Ancora oggi sono tantissimi i fan che li sostengono e che ora sono felici di vederli coronare il loro grande sogno. Nelle scorse settimane, Celentano era abbastanza ansioso fino a qualche settimana fa, quando pensava al matrimonio. Ora solo felicità.

Fiori d’arancio a Temptation Island: la proposta di matrimonio nel giorno dell’anniversario