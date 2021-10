Fiocco rosa a Temptation Island: è nata la piccola Dea. I due ex protagonisti del docu-reality estivo di Canale 5 sono diventati genitori. A dare per primo il lieto annuncio è stato il neo papà, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto in cui la bimba stringe teneramente il suo dito del papà. Non si vede il viso della nuova arrivata, ma non si può certo dire che lo scatto in questione non sia di una dolcezza infinita.

“Sono diventato papà. 3.300 kg di puro amore. Vi Amo”, la didascalia del post in cui figura anche il tag della neo mamma e alla fine si legge il nome scelto per la bimba: Dea. Nome che, come il sesso, era stato già rivelato durante l’ormai famoso evento molto comune tra i volti noti e non e che prende il nome di “Gender reveal”. La prima foto della piccola è stata accolta con un’infinità di messaggi di auguri per Flavio Zerella e Nunzia Sansone.

Fiocco rosa a Temptation Island: è nata Dea

È nata la figlia di Nunzia Sansone e Flavio Zerella, insieme da circa un anno e mezzo. I due hanno partecipato a due edizioni diverse di Temptation Island (lui nel 2016, lei nel 2019) e nonostante i tentativi di portare avanti le loro rispettive relazioni dopo il programma il loro amore non ha retto. I due si sarebbero poi avvicinati nell’estate 2020 grazie ad un amico in comune.





Ci hanno pensato i paparazzi di Novella 2000 a beccare Flavio Zerella e Nunzia Sansone a maggio 2020 durante un bacio appassionato a Napoli. Due mesi dopo la coppia aveva già ben chiare le loro intenzioni: “Amo stare con lei – le parole di Flavio Zerella – non programmo niente ma voglio che sia la mia donna per tutta la vita. La sposerei domani. Ho capito cosa significa avere una relazione importante e amare una persona”. E così è stato.

E ad aprile scorso l’annuncio della gravidanza della ex Temptation Island Nunzia Sansone: “Saremo genitori di una bellissima femminuccia e nessuno potrà ostacolarci in questo giorno di gioia, i figli sono doni di Dio e noi siamo stati fortunati, tutto il resto non conta”, aveva scritto Flavio Zerella che ora ha dato il benvenuto alla figlia Dea.