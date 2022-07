“Si sposano”. Dopo 5 anni i due vip sono pronti a dire ‘sì’: i fan della cantante e dell’attore al settimo cielo

Udite, udite: anche Taylor Swift si sposa! L’artista americana, per chi non lo sapesse, è fidanzata con l’attore britannico Joe Alwyn. La coppia innamorata non ha intenzione di annunciare formalmente la loro lieta notizia, ma lo ha confidato alla loro cerchia ristretta di amici e parenti. Poi la notizia chiaramente è uscita. Un amico dell’attore di “Conversazioni con gli amici” racconta che Joe dice di aver comprato alla cantante superstar , 32 anni, un anello che indossa “a porte chiuse”.

La coppia notoriamente discreta, che è stata fotografata sul tappeto rosso solo una manciata di volte, non ha ancora voluto ufficializzare la vicenda. Taylor Swift si sposa e una fonte vicina a Joe ha dichiarato: “Taylor e Joe sono incredibilmente felici e molto, molto innamorati. In realtà sono fidanzati da alcuni mesi, ma l’hanno solo raccontato alla loro cerchia ristretta – fondamentalmente parenti stretti e amici fidati, molto vecchi. Anche tutti hanno giurato di mantenere il segreto.





Taylor Swift si sposa. L’artista americana dirà sì all’attore britannico Joe Alwyn

Taylor ha un bellissimo anello ma lo indossa solo quando è a casa, cioè a porte chiuse. Ancora una volta, solo una manciata di persone conosce i dettagli del matrimonio e Taylor non ha nemmeno detto ad alcuni membri del suo team del fidanzamento. Vogliono che il loro amore stia il più lontano possibile dalle telecamere. Questo è solo per loro”.

“E quando si scambieranno i voti, sicuramente non ci saranno Vogue, Rolling Stone, Hello! o altre riviste. Sarà semplice ed elegante, come loro”. Taylor Swift si sposa e il loro fidanzamento arriva cinque anni dopo che id due hanno iniziato a frequentarsi. Mentre le sue precedenti relazioni con altri britannici, tra cui Tom Hiddleston, Harry Styles e Calvin Harris, sono in gran parte finite sotto gli occhi dei paparazzi, lei e Joe hanno principalmente tenuto nascosta la loro storia d’amore.

Tra l’altro la loro è una storia meravigliosa e di arte: l’attore ha confermato di aver co-scritto due canzoni nel suo album Folklore sotto lo pseudonimo di William Bowery e ha contribuito a scrivere tre tracce nel suo seguito, Evermore. La coppia ha affittato una casa insieme nel nord di Londra e sono soliti girare per la capitale inglese con un’utilitaria.

