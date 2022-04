“Non sono fidanzata. Pensavo fosse stato chiarito ormai, ma visto che me lo chiedete da settimane ecco la risposta. È finita perché alcune storie finiscono. Nutro comunque un grande affetto e rispetto. Sono felice per i bellissimi ricordi e le cose positive che mi rimarranno da quella che è stata una bellissima storia d’amore. Rimarrà sempre nel mio cuore”.

Con queste parole l’influencer aveva annunciato la rottura dal fidanzato. La seconda, dopo un primo ritorno di fiamma, cosa che pare sia accaduta di nuovo, ad appena un anno dall’addio annunciato durante un’ospitata in radio.





Taylor Mega e Tony Effe a cena insieme: la foto su Instagram

Ora tutti hanno notato l’Instagram story in cui compare una bottiglia di vino rosso e il braccio di quella che per molti utenti social sarebbe Taylor Mega. Poco prima, infatti, sui suoi social, l’influencer si era mostrata con un mini vestito rosa e quel dettaglio non è passato inosservato. A confermare la tesi una Instagram Story della Mega, geolocalizzata nello stesso ristorante della storia dell’ex fidanzato e la stessa bottiglia di vino.

Se tutto fosse confermato, questo sarebbe il terzo ritorno di fiamma per Taylor Mega e Tony Effe della Dark Polo Gang. La relazione tra i due è iniziata nel 2019, si erano lasciati poco dopo la partecipazione di Taylor Mega all’Isola dei famosi, poi c’era stato un ritorno di fiamma nel 2020, ufficializzato anche in questo caso a mezzo social network, e ancora un’altra rottura.

All’inizio i due avevano provato a mantenere la relazione segreta, ma una volta usciti allo scoperto i fan di Tony Effe avevano accusato Taylor Mega di essere una donna dai facili costumi e di non fare il bene del cantante. In questi mesi l’influencer è stata paparazzata con alcuni ragazzi ma non ha mai ufficializzato nessuna storia.

“Spesi già 3 milioni”. Presto marito e moglie, la coppia vip non bada a spese: abito da 100mila euro