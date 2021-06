Un paio di settimane fa Taylor Mega era stat paparazzata da Chi insieme al rapper Sacky. Sami Abou El Hassan, italiano di origini marocchine ed egiziane, classe 2001, e la bella influencer erano stati fotografati in atteggiamenti intimi, tra baci, coccole e passeggiate mano nella mano per le vie di Milano.

Il rapper sembrava quindi aver preso il posto che nel cuore di Taylor Mega, che a febbraio ha chiuso la sua turbolenta storia con Tony Effe della Dark Polo Gang. “L’amore va benissimo, perché sono innamorata della vita tutti i giorni, poi di me stessa quindi per me è sempre San Valentino”, aveva dichiarato in un’intervista rilasciata a RTL 103.5 News con Francesco Fredella, spiegando anche che “non seguo più Tony Effe sinceramente, non mi interessa. Quando una storia finisce, poi finisce”.

“Io non cancello dopo aver chiuso una storia sinceramente, anche perché ho quasi sempre buoni rapporti con i miei ex”, aveva ammesso Taylor Mega. “Magari, in alcuni casi, è troppo fresca la cosa. Comunque auguro davvero il bene a tutte le persone con la quale sono stata fidanzata. Di alcune persone mi fa anche molto piacere che si sono rifidanzati, stanno bene, hanno ritrovato la loro pace”.





In vacanza a Saint-Tropez, Taylor Mega ha pubblicato una foto in compagnia di un altro uomo. I due sembrano molto intimi, tra giochi d’acqua in piscina e abbracci pubblicati sulle sue Instagram Stories, e ovviamente i video hanno incuriosito i fan dell’influencer.

“Ma quanto sono romantica oggi… Mi state chiedendo spiegazioni, ma è una storia lunga e travagliata che un giorno vi racconterò”, ha risposto Taylor Mega a chi le chiedeva informazioni sull’uomo in sua compagnia. Ma la Mega è stata molto sibillina e non ha voluto aggiungere altro.