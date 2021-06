In ginocchio, con un super anello in mano e un panorama mozzafiato e a dir poco romantico a fare da cornice: proposta di matrimonio come da copione per la modella, che si è quindi fidanzata ufficialmente in una vacanza tutta italiana.

Insomma, la vera vacanza indimenticabile per Taylor Hill, la super modella americana, angelo di Victoria’s Secret corteggiata dai principali marchi di moda che ha ricevuto la sorpresa più bella durante la sua fuga mediterranea dal fidanzato Daniel Fryer. Lui, imprenditore che vive e lavora a Londra e che è insieme a Taylor Hill da poco più di un anno, si è inginocchiato ai suoi piedi e le ha chiesto di sposarla. La risposta, nemmeno a dirlo, è stato “Sì, lo voglio”.

Proposta di matrimonio in Italia per la super modella Taylor Hill

E, anche qui come da copione, Taylor Hill ha condiviso le foto del momento della proposta sul suo affollatissimo Instagram: “Sei il mio migliore amico, la mia anima gemella. Ti amerò per sempre”, ha scritto aggiungendo la data della proposta (25/06/21) e mostrando l’anello ricevuto in primo piano. Boom di cuoricini e congratulazioni per la coppia che presto si unirà in matrimonio.





Come detto, Taylor Hill e Daniel Fryer si frequentano da un anno e qualche mese. Sono infatti stati paparazzati per la prima volta in atteggiamenti romantici a febbraio del 2020, dopo che la top model aveva chiuso a dicembre 2019 la sua lunga relazione con Michael Stephen Shank. Ora, durante una fuga romantica in Italia, per la precisione a Positano, è arrivata la proposta.

Di lui si sa ben poco, a quanto pare non ha nemmeno un profilo social. Lei, invece, è famosissima. Taylor Marie Hill, è nata il 5 marzo del 1996 a Palatine negli Usa e prima di diventare una modella affermata in tutto il mondo e angelo di Victoria’s Secret, è stata anche una ginnasta. Successivamente si è anche data alla carriera di attrice recitando nel film The Neon Demon e nel cortometraggio Hollywood Temptations.