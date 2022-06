Tanner Novlan di Beautiful papà. L’annuncio più bello è arrivato dal diretto interessato attraverso il suo profilo social Instagram. Ha postato una foto della sua mano e quella del bimbo appena nato e sono tutti impazziti di gioia, quando hanno letto la notizia. Bellissime le parole usate dall’attore, che ha davvero fatto emozionare tutti. Ha voluto anche fare i ringraziamenti a tutti i medici e gli infermieri, che hanno assistito passo dopo passo la moglie, che ha coronato uno dei sogni più belli.

Oltre a Tanner Novlan di Beautiful papà, in questi giorni è nato il figlio di Domiziana Giovinazzo. Domiziana Giovinazzo ha vestito i panni di Elena Martini per un totale di cinque stagioni e sette anni, fino alla decima e ultima stagione della fiction con protagonista Nonno Libero (Lino Banfi). In una intervista, rilasciata qualche anno fa a ‘Di Più’, l’attrice aveva parlato della sua vita professionale e privata: “Sto mettendo i soldi da parte per iscrivermi ad una scuola di recitazione”.





Tanner Novlan di Beuatiful papà

Tanner Novlan di Beautiful papà, l’annuncio è arrivato così: “Jones Douglas Novlan. Il nostro piccolo uomo non vedeva l’ora di unirsi a noi. E’ arrivato il 6/6/2022, 7 settimane prima, 3 libbre e 9 oz. E’ felice e in salute. Anche la mamma sta benissimo”. Quindi, nonostante sia venuto alla luce diversi giorni fa, solamente ora ha voluto condividere la gioia più bella con tutti i suoi numerosi follower. Una gioia immensa per lui e per l’intera sua famiglia, compresa ovviamente la moglie Kaya Ewell.

Tanner Novlan, classe 1986, si è fidanzato nel 2015 con l’attrice Kayla Ewell e il matrimonio si è materializzato nello stesso anno nel mese di settembre. Nel marzo di tre anni fa, i due hanno annunciato la nascita di Poppy Marie, la primogenita. Ora è nato il secondo figlio e nel febbraio del 2022 i due avevano comunicato la dolce attesa della donna. Lui inoltre, parlando dei suoi hobby, ha ammesso di avere un grande interesse per l’hockey, infatti ci gioca una-due volte la settimana.

L’attore Novlan è famoso per aver recitato in uno spot pubblicitario di Liberty Mutual, nonché in New Mexico e soprattutto nella serie televisiva di CBS, The Bold and the Beautiful, dove è il dottor John Finn Finnegan. Lui è originario del Canada ed è nato precisamente a Paradise Hill. Negli Stati Uniti si è invece trasferito, quando ha compiuto i 21 anni di età.

