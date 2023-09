Tananai, la scena non è sfuggita a nessuno. Il cantante sanremese continua a conquistare il pubblico di fan e non solo grazie a esibizioni che rubano il cuore. Il cantante di “Tango” è molto apprezzato anche per il suo essere imprevedibile e dunque sorprendente, anche in circostanze che non dipendono direttamente da lui. Non ultimo in occasione di quanto avvenuto davanti a una platea numerosissima di fan sul palcoscenico di Carroponte di Sesto San Giovanni.

Tananai sorprende tutti i fan durante il concerto. L’evento più atteso per i fan del cantante porta il suo stesso nome, quello di Tananai Festival Live 2023, con tappe a Milano e a Roma. Ma se pensate che l’esibizione del 9 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) sia passata inosservata, vi sbagliate di grosso. Perchè invece è davvero successo di tutto.

Leggi anche: “È lei la nuova fidanzata!”. Tananai, è amore con l’ex vincitrice di Amici. Il gossip ‘pazzo’: “Bellissimi”





Tananai sorprende tutti i fan durante il concerto. Il gesto davanti ai fan è inaspettato: “Lo faccio in mutande…”

Il pubblico lo ha accolto con un lungo e caloroso applauso, tra fan emozionate e dichiarazioni di stima e di affetto. Tananai dunque non ha potuto che sorprendere tutti con un gesto che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare. Quando il cantante si è reso conto di aver un buco ai pantaloni è corso subito ai ripari, anzi il contrario. Nel giro di pochi minuti Tananai ha continuato a strappare i pantaloni restando letteralmente in mutande.

“Mi dicono di cambiarli, ma io sto pezzo lo faccio in mutande con voi là sotto“, sono state le parole del cantante dette tra una risata e uno strappo. Ma a parte la scena che ha fatto impazzire tutti, Tananai ha intrattenuto la platea anche con parole di reciproca riconoscenza: “Io sono molto insicuro. Tananai è stato a lungo un modo per scordarmi un po’ di Alberto. E invece, grazie a voi, ho scoperto che mi piace essere anche Alberto“.

Poi ha aggiunto: “Dietro le quinte me la stavo facendo sotto, perché non suono da un mese”. E ancora: “Prima di conoscervi non era tutto così bello. Questa cosa non te la scordi! Io mi sono sempre sentito un inetto. Pensavo che non avrei avuto mai l’occasione di dire davanti a così tanta gente quello che avevo da dire. E invece… Nonni, avete visto che figata? Bello eh“.