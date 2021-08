Quindici anni compiuti da poco, è sempre più uguale alla mamma. Figlia vip sarebbe persino riduttivo vista la fama incredibile e mondiale dei suoi genitori, ma vive come un’adolescente qualsiasi. Una condizione, questa, per la quale sua madre ha lottato molto tenendola lontana dai social e, il più possibile, dai paparazzi. Anche per questo le due, che hanno un rapporto splendido, si sono da tempo trasferite dalla Californi a New York.

Il papà da cui la 15enne ha sicuramente ereditato gli occhi, stretti e allungati, sembra essere escluso da questa nuova esistenza nella Grande Mela senza che se ne conoscano i motivi. Basta guardare con attenzione le foto per riconoscere Suri Cruise, la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes che da tempo si sono separati.

Suri Cruise oggi: uguale a mamma Katie Holmes

Le ultime foto di Suri Cruise che come detto difficilmente si concede al gossip, sono state scattate in giro per le vie di New York, quando si è mostrata in un momento di relax con le amiche. E beh, la coda bassa e il fisico slanciato non possono non far ricordare al volo Joey Potter, il personaggio della serie tv cult Dawson’s Creek che ha definitivamente consacrato al successo Katie Holmes.





Era stata proprio l’attrice a festeggiare sui social, in via del tutto eccezionale, i 15 anni di Suri Cruise. “Auguri, amore mio, non posso credere che siano già quindici anni”, la didascalia del post, ovvero tre scatti dell’infanzia della figlia, che però non compare mai per intero. Sono sgranati, un po’ sfocati e in bianco e nero ma comunque un raro tuffo nel passato della ex moglie di Tom Cruise.

A quanto pare Suri Cruise è lontana anni luce dal mondo dello spettacolo e della recitazione: è più interessata a condurre una vita normale, come tutte le ragazzine della sua età. E nelle ultimissime foto infatti eccola a passeggio con un’amica dopo aver visitato la McNally Jackson Books. Libro in mani e stile casual con un paio di mini shorts in tela bianchi con righe azzurre, crop top rosa tie and dye, camicia oversize e infradito ai piedi. Ma la somiglianza con la madre è impressionante.