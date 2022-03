Tutti pazzi per Suri Cruise, la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes che il 18 aprile compirà 16 anni. I nuovi scatti dell’unica figlia dell’ex coppia – pubblicate dai magazine americani – ha riportato indietro nel tempo i fan di Dawson’s Creek, la serie televisiva in cui la mamma della piccola Cruise vestiva i panni di Joey Potter.

Suri Cruise è stata paparazzata a New York, dove nel 2021 l’attrice si è trasferita dopo aver abbandonato la vita a Los Angeles e aver definitivamente messo fine a ogni legame con l’ex marito, dal quale si è separata nel 2012, insieme a un’amica e alla cagnolina Honey e in tanti hanno rivisto il volto tanto amato di Joey Potter, la storica amica di Dawson Leery, protagonista della serie tv andata in onda su Italia Uno dal 13 gennaio 2000 al 17 dicembre 2003.

Suri Cruise, come è diventata la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes

Suri Cruise è stata paparazzata mentre porta a spasso il cagnolino. Come scrive Hollywoodlife.com: “Quando Suri non è fuori da sola o con gli amici, viene spesso vista con sua madre. La coppia madre-figlia è stata vista diverse volte l’anno scorso, quando insieme mentre facevano shopping o andavano a prendere un caffè. Sono momenti importanti che aiutano a mostrare il loro forte legame che è stato molto evidente per tutta la vita di Suri durante la crescita”.





“Sono una vera squadra, tra loro c’è una sintonia pazzesca. Quando una è triste e stressata l’altra è dolce e comprensiva, e viceversa”, si legge invece su Us Weekly. Mamma e figlia hanno la stessa espressione e gli stessi lineamenti del viso e Suri ha ricordato a tutti la giovanissima Katie Holmes nei panni della dolce Joey Potter.

Suri vive con la madre Katie Holmes, frequenta una scuola di orientamento cristiano e ormai non ha più rapporti con il padre. A impedire all’attore di vedere la figlia di 13 anni sarebbe Scientology e rivelarlo, quattro anni fa, era stata una donna, Samantha Doming, che in passato ha fatto parte della chiesa a cui è devoto Tom Cruise.