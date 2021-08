“E sono due”. La vip incinta per la seconda volta. L’annuncio con questa foto, pioggia di cuori dei suoi fan

Notizia meravigliosa per la vip, che attraverso il suo profilo Instagram ufficiale ha annunciato di essere incinta. Diventerà mamma per la seconda volta, dopo aver dato alla luce quattro anni fa il suo primogenito. La bellissima donna, che ha anche un compagno famosissimo, è apparsa molto entusiasta sui social network e ha commentato: “Taaaa dahhh!! Round 2”, proprio per annunciare che ha iniziato la sua seconda gravidanza della sua vita. Ed entrambi i genitori sono ovviamente al settimo cielo.

Precisamente la ragazza ha deciso di postare diverse sue immagini e i follower, scorrendole, hanno notato che l’ultima rappresentava quella più bella. Infatti, nell’istantanea finale si è potuto vedere il suo pancione. E nemmeno a dirlo in pochissimi minuti i suoi tantissimi ammiratori l’hanno riempita di complimenti e di auguri. La modella ha colpito nel segno con questo annuncio e davvero tutti non hanno fatto altro che congratularsi per uno degli avvenimenti più meravigliosi della sua esistenza.

La giovane in questione è volto di ‘Burberry’ ed è fidanzata con il compagno Jason Statham, noto attore internazionale. Stanno insieme dal 2010 e nel 2017 hanno avuto il piccolo Jack Oscar. La supermodella ha dunque fatto questo annuncio, mostrandosi con questo spettacolare vestito. Non ha rivelato da quanti mesi sia in dolce attesa, né quale sia il sesso del bebè. Ovviamente nelle prossime settimane potrebbe uscire nuovamente allo scoperto rivelando tutti i particolari del caso.





Ad essere incinta è la supermodella e attrice britannica Rosie Huntington-Whiteley, classe 1987. Lei è nata nella città di Plymouth, ma è cresciuta a Tavistock. Durante gli anni del liceo, Rosie Huntington-Whiteley è stata bullizzata da alcuni suoi compagni di classe per colpa del suo fisico considerato acerbo e per questa ragione ha preso lezioni di judo. A partire dal 2014 è entrata a far parte dell’Unicef come sostenitrice attiva. Come modella è stata scoperta per la prima volta nel 2007.

Rosie Huntington-Whiteley è stata definita la donna più bella del mondo dal magazine americano ‘People’ nel 2015. ‘Forbes’ nel 2016 l’ha poi inserita al quarto posto fra le modelle più pagate con un guadagno di 9 milioni di dollari. Come attrice ha preso parte al film ‘Transformers 3’ di Michael Bay nel 2011 e alla pellicola ‘Mad Max: Fury Road’ nel 2015, diretto dal regista George Miller. Ha partecipato a innumerevoli campagne pubblicitarie.