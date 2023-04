Notizia meravigliosa per i due attori di calibro internazionale, che hanno ricevuto una notizia straordinaria. Per essere più precisi, il lieto evento si è verificato il 18 aprile scorso ma soltanto nelle ultime ore è stato comunicato a tutto il mondo. Parliamo di Bruce Willis e Demi Moore, che sono diventati nonni. Un momento bellissimo, che permette alla loro famiglia di sorridere dopo un periodo difficilissimo legato alla grave malattia dell’uomo, che è affetto dalla demenza fronto-temporale.

Ma ora è tempo solo di gioire e festeggiare l’arrivo della nipotina. Bruce Willis e Demi Moore sono diventati nonni e l’attrice ha immediatamente lasciato un suo commento per esprimere tutta la sua soddisfazione: “Amore puro per questo uccellino“. Grande emozione anche da parte dell’attuale moglie di Bruce, Emma Heming, che ha esclamato: “La amiamo tantissimo”. Questa famiglia allargata si è avvicinata notevolmente nel recente passato per stare vicini all’attore malato.

Bruce Willis e Demi Moore sono diventati nonni

Come è stato riportato dai principali siti di informazione, Bruce Willis e Demi Moore sono nonni grazie a Rumer, la loro figlia che ha 34 anni. Svelato anche il nome della neonata, che si chiama Louetta Isley Thomas Willis. Stando a quanto riferito, la fine della gravidanza c’è stata all’interno della sua abitazione come aveva espressamente chiesto la ragazza. A diventare papà è stato Derek Richard Thomas, che è il partner di Rumer. Lui è noto per essere un famoso produttore musicale e cantante.

Rumer Willis e il compagno Derek hanno commentato così la nascita della prima figlia: “Sei più di tutto quello che avremmo mai potuto desiderare”. Rumer Willis è la figlia più grande dell’ex coppia, che successivamente ha anche avuto Scout e Tallulah, i quali hanno rispettivamente 31 e 28 anni. L’attore di Hollywood è diventato genitore anche di Mabel e Evelyn, che hanno 10 e 8 anni. E ora tutte le attenzioni sono rivolte alla primogenita con Demi Moore, che è felicissima della nascita della bimba.

Lo scorso mese di marzo erano giunte altre notizie sulle condizioni di salute di Bruce Willis. I siti spagnoli Emol e Marca hanno contattato alcune fonti vicine a Bruce Willis e hanno annunciato: “Lui è peggiorato rapidamente. Ha problemi a intrattenere una conversazione con Bruce ed è sempre più impossibile per lui parlare, leggere e scrivere. Tutto questo incide sulla sua salute mentale“.