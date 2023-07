Guai in vacanza per la super vip: è stata arrestata. È successo nei giorni scorsi, ma solo oggi la notizia è stata diffusa pubblicamente. Era il 10 luglio quando la super modella in compagnia del fidanzato era arrivata con un jet privato all’aeroporto internazionale Owen Roberts nelle isole Cayman, ai Caraibi. Dopo aver superato la dogana con i suoi bagagli, gli agenti della dogana e del controllo di frontiera l’avevano fermata.

A quanto riporta il sito TMZ le avevano trovato addosso una piccola quantità di marijuana e utensili usati per il consumo. Colta sul fatto la vip si è difesa: avrebbe dichiarato che la sostanza era per uso personale, ma comunque gli agenti hanno deciso di arrestarla con l’accusa di importazione di marijuana. Poco dopo ha ottenuto la libertà su cauzione.





Ma per Gigi Hadid, super top model di fama mondiale in vacanza ai Caraibi con il fidanzato, non è finita qui: dovrà comunque essere sottoposta a processo. Una vita tra alti a bassi quella di Gigi. Nata il 23 aprile 1995 a Los Angeles, in California. Figlia dell’operatore immobiliare palestinese Mohamed Hadid e dell’ex modella olandese Yolanda Foster, Gigi ha una sorella minore, Bella Hadid, e un fratello minore, Anwar Hadid, entrambi modelli. Ha anche due sorelle maggiori, Marielle e Alana, dal lato paterno.

Diplomatasi nel 2012 al liceo di Malibù, si è successivamente trasferita a New York per dedicarsi agli studi e alla carriera da modella. Quanto alla vita privata Hadid ha iniziato a frequentare il cantante inglese Zayn Malik alla fine del 2015. È apparsa nel video musicale di Malik per Pillowtalk; i due si sono lasciati nel novembre 2018, dopo tre anni di fidanzamento, per poi ritornare insieme nel dicembre 2019.

La coppia ha rivelato di essere in attesa della loro prima figlia nel 2020. La bambina, di nome Khai, è nata il 19 settembre 2020 in Pennsylvania. La coppia si separa nuovamente nell’ottobre 2021, dopo che Yolanda Hadid, la madre di lei, accusa il cantante di averla aggredita verbalmente e fisicamente durante un litigio.