Fiocco azzurro in arrivo per la bellissima della tv e influencer: è incinta per la prima volta. L’annuncio della dolce attesa è arrivato via Instagram, con tanto di immancabile baby shower. Dapprima aveva fatto sapete che sarebbe presto diventata mamma di un maschietto con un breve video in cui dava la notizia del sesso al futuro papà.

“È un maschio? Sì – la didascalia del post – Non abbiamo organizzato un reveal gender ma appena ho avuto l’ esito del sesso dal dna fetale, sono corsa e ho preso tutti i palloncini azzurri rimasti in negozio. Dopo la mezzanotte come un incantesimo è arrivato papà e ha trovato la casa trasformata in un mondo azzurro”.

L’ex de La Pupa e il Secchione è incinta

Stella Manente de La Pupa e il Secchione aspetta il suo primo bebè e aveva chiesto anche consigli ai follower per il nome. Che poi ha svelato durante il baby shower. L’ex Pupa aveva partecipato al programma a fianco del secchione Alessandro Santagati, anche se durante il reality era nata una simpatia per il collega Giovanni De Benedetti.





Alla fine della trasmissione di Italia 1 che per la cronaca tornerà presto in onda con Barbara D’Urso Stella Manente si è classificata al secondo posto insieme al suo secchione Alessandro Santagati. Dopo l’estate l’influencer è sparita dai social, poi è tornata per dare questa lieta notizia ai suoi follower.

Tra circa 3 mesi Stella Manente e il suo compagno Ramzi Zaki, che è un modello egiziano nonché ex fidanzato dell’ex gieffina Lidia Vella, daranno il benvenuto al loro bambino che si chiamerà Levon Amir. Il nome del bebè, come anticipato, è stato svelato durante il party pre nascita al quale sono stati invitati i parenti e gli amici più stretti della coppia.