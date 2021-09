“Non voglio più il cognome di mia madre”. La figlia vip drastica: ha già fatto richiesta al giudice

Si chiama Stella ed è la figlia di una famosissima coppia vip. Nata da due star, è cresciuta fuori dall’ambiente dei genitori. Oggi è un’attrice e una modella di successo di doppia cittadina di Spagna e Stati Uniti, bilingue grazie ai suoi genitori, nonchè molto popolare sui social media. La giovane ha posato per la copertina di Glamour Spain per l’edizione di settembre 2020 e alla cerimonia di apertura del 69° Festival Internazionale del Cinema di San Sebastian al Kursaal Palace, in Spagna, ha accompagnato suo padre sul red carpet.

La protagonista di questa storia è Stella del Carmen Banderas Griffith, 25 anni, la figlia di Melanie Griffith e Antonio Banderas. Ha deciso di voler abbreviare legalmente il suo nome e ne ha già fatto richiesta ad un giudice di Los Angeles: “Di solito non uso ‘Griffith’ quando mi riferisco a me stessa o sui documenti e vorrei chiamarmi solo Stella del Carmen Banderas”, ha detto la ragazza. Stella è nata in Spagna ed è la sorellastra dell’attrice Dakota Johnson e di Alexander Bauer da parte della madre Melanie.

Non sono del tutto noti i motivi della scelta di Stella: se la scelta della giovane abbia a che fare con la sua relazione con la celebre madre non è chiaro. Infatti stando agli scatti postati da Melanie Griffith lo scorso mese in occasione del suo compleanno parrebbe di no: “Amo le mie figlie”, scriveva l’attrice condividendo l’immagine della sua sala da pranzo piena di palloncini con la scritta “Mamma”.





Di sicuro la modella 25enne ha avuto un rapporto molto più stretto con il papà Antonio Banderas rispetto a quello con la mamma. “Di solito non uso “Griffith” quando mi riferisco a me stessa o sui documenti e vorrei chiamarmi solo Stella del Carmen Banderas”, ha detto la modella al The Blast. “Quindi, eliminare il nome corrisponderebbe al mio uso normale”. Secondo quanto stabilito dalla legge americana, l’approvazione del nuovo nome da parte del giudice potrà avvenire solo dopo la pubblicazione su un giornale importante o su una rivista legale.

Il motivo sembrerebbe essere semplicemente la maggiore praticità di un nome più breve. È indubbio però che la giovane attrice sia legatissima a suo padre, con il quale ha costruito un rapporto molto intenso. I due sono soliti passare molto tempo insieme, e la loro ultima apparizione pubblica è avvenuta in occasione del 69esimo Festival internazionale del cinema di San Sebastian al Kursaal Palace.