Tre mesi fa il matrimonio da sogno e ora l’annuncio più bello: la coppia vip aspetta il primo figlio. Forse figlia dal cuore rosa disegnato intorno all’ombelico della futura mamma, che mostra il pancino di almeno 3 mesi, mentre il futuro papà ha l’aria incredula. “Sorpresaaaa la famiglia si allarga! Sono così felice”, scrive lei. E lui: “Siete la mia vita – Amore infinito”. Davvero un anno esaltante, da ricordare per entrambi.

A luglio, dopo 5 anni di fidanzamento, si sono giurati amore eterno. In realtà avrebbero dovuto sposarsi il 29 maggio scorso, poi l’incertezza legata alla pandemia da coronavirus aveva fatto prendere una decisione diversa ai due. La nuova data del matrimonio era stata notificata proprio dal calciatore. “Visto che manca davvero poco ho deciso di poterlo svelare. Le nozze si svolgeranno il 17 luglio ad Ostuni. Fino alla settimana scorsa zero pensieri, ora ammetto che l’ansia inizia a farsi sentire. Ho un po’ di agitazione, spero sia tutto magico e perfetto, ma sono certa sarà così”.

Stefano Sensi e Giulia Amodio presto genitori

Stefano Sensi e Giulia Amodio sono diventati marito e moglie nella meravigliosa Ostuni. Lui, classe 1995, gioca nell’Inter nel ruolo di mediano o di regista davanti alla difesa ed è anche abile a realizzare diversi gol. Era stato confermato dal ct Roberto Mancini nella lista dei 26 convocati per l’Europeo, ma poi il 3 giugno ha avuto un risentimento muscolare ed è stato sostituito da Matteo Pessina.





Lei, la bellissima Giulia Amodio, ha 26 anni e come lavoro fa la modella. La relazione sentimentale è sempre più forte e indissolubile e dura ormai da ben cinque anni. Non ci sono mai stati problemi seri nella coppia e l’atleta in forza all’Inter ha deciso di farle la romantica proposta in occasione del 26esimo compleanno di lei, alcuni mesi fa.

Ora, a pochi mesi dal sì e dal ricevimento si è svolto alla masseria Traetta con più di 300 invitati tra nomi illustri dello sport e dello spettacolo, la notizia della dolce attesa. Stefano Sensi e Giulia Amodio hanno condiviso la stessa tenera immagine sui rispettivi profili Instagram per dare il grande annuncio. Lei, poi, ha mostrato l’ecografia tra le Storie.