Stefano De Martino è al centro di numerose voci in questo periodo. Nelle scorse ore vi abbiamo riferito di una grossa novità per quanto riguarda il suo ambito professionale, infatti ha deciso di impegnarsi totalmente nel programma ‘Stasera tutto è possibile’. Per questo motivo non lo vedremo molto probabilmente più all’opera nel talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi. Nella passata edizione è stato uno dei giudici del serale, ma questa volta avrebbe fatto sapere a Queen Mary che non potrà farlo.

Intanto, però, anche a livello personale stanno uscendo fuori delle notizie davvero interessanti. Se la sua storica ex Belen Rodriguez si è costruita una nuova famiglia con Antonino Spinalbese, con la nascita della piccola Luna Marì avvenuta meno di un mese fa, di lui non si è saputo moltissimo. Ma non sarebbe sempre solo, anzi tutt’altro. Uno dei maggiori esperti di gossip ha rivelato una informazione bomba, che se confermata farebbe decisamente molto scalpore. Vediamo di cosa si tratta.

A quanto sembra Stefano De Martino non si annoierebbe assolutamente, anche se risulta essere single e quindi il suo cuore non sarebbe impegnato. Si era vociferato con forza di una storia d’amore con Paola Di Benedetto, che però non è stata assolutamente confermata. Adesso ha preso la parola Alessandro Rosica, il quale sul social network Instagram ha voluto svelare in anteprima come se la passa. E il ballerino e conduttore televisivo si sarebbe reso protagonista di divertimento allo stato puro.





Questo quanto riferito dall’esperto di gossip su Stefano De Martino: “Si diverte, si diverte. Comunque non fa nulla di male, è single. Sono tutte ragazze giovani, belle e in carriera”. Ovviamente a chi gli chiedeva maggiori lumi su chi fossero queste donne, ha aggiunto che non può fornire ulteriori dettagli almeno per il momento. Quindi, non ha iniziato alcuna relazione sentimentale stabile, ma avrebbe avuto diverse ragazze con le quali si sarebbe divertito non poco, trascorrendo delle giornate di passione assoluta.

Come detto in apertura di articolo, Stefano De Martino non ci dovrebbe essere ad ‘Amici’. E al suo posto tornerebbe una vecchia conoscenza del talent show di Canale 5. Infatti, potrebbe essere nominata giudice la cantante Elodie, nata proprio grazie ad ‘Amici’. Staremo a vedere se ci saranno conferme ufficiali su questa scelta. Per ora sembra la pista più plausibile, stando alle ultime indiscrezioni.