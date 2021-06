In principio fu “Tu gust is megl che uan”. Fu questa battuta in inglese maccheronica nello spot di un noto gelato a lanciare la carriera di Stefano Accorso. Nel corso degli anni l’attore ha interpretato alcune tra le pellicole più amate dagli italiani, da “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” a “L’ultimo bacio” e “Le fate ignoranti”, passando per “Radiofreccia” e molti altri. Naturalmente sono balzate agli onori della cronaca, rosa, anche le sue storie d’amore.

Prima Stefano Accorsi è stato legato a Giovanna Mezzogiorno. Poi dal 2003 al 2013 la sua relazione con Laetitia Casta, dalla quale ha avuto due figli, Orlando e Athena. Dopo la fine del suo rapporto con l’ex modella e attrice francese, ecco la relazione con Bianca Vitali: i due si sono sposati nel 2015 e hanno due figli, Lorenzo e Alberto. Proprio sabato 12 giugno Stefano Accorsi è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Qui ha presentato il suo ultimo libro.

Nel libro Stefano Accorsi parla dei momenti più importanti della sua vita attraverso una serie di fotografie. Tra le varie fasi che hanno scandito il suo percorso umano e professionale c’è sicuramente la parentesi francese. Per stare vicino alla sua Laetitia Casta l’attore si trasferì oltre le Alpi. Ma le cose non andavano granché. Dall’Italia non arrivavano proposte di lavoro e la sua vita sentimentale non era migliore. A quel punto Stefano Accorsi prende una decisione che fa da spartiacque nella sua vita.





L’attore decide di tornare in Italia e di intraprendere un percorso di terapia. “È stato un momento complicato” confessa Stefano Accorsi. Ma evidentemente era proprio quello che ci voleva, da lì in poi le cose sono andate meglio. Sullo schermo passano le foto del libro, poi Accorsi dichiara: “I proventi di questo libro andranno ai genitori di Giulio Regeni”. Per la causa del ricercatore torturato e ucciso in Egitto l’attore ha mostrato grande sensibilità e vicinanza.

In particolare Stefano Accorsi ha spiegato che il ricavato dalla vendita del libro sarà utilizzato per coprire le spese dei viaggi al tribunale di Roma dei genitori di Regeni. Durante la sua intervista a Verissimo l’attore ha parlato molto della sua vita privata. Della sua famiglia allargata, ha quattro figli, due con Laetitia Casta e due con Bianca Vitali. Il segreto della felicità del suo attuale matrimonio? Ridere molto. Inoltre Stefano Accorsi ha rivelato: “Mia moglie non mi ha messo su un piedistallo”.