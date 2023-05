Stefania Pezzopane e Simone Coccia, addio. Qualche settimana fa l’annuncio a sorpresa dopo 9 anni d’amore: la ex deputata e l’ex concorrente del GF si sono lasciati. Con una lunga nota, in cui non hanno risparmiato frecciatine agli hater e a chi non ha mai creduto alla loro storia, hanno dato la notizia al pubblico. Poi sono seguite diverse interviste e ospitate tv, a Domenica In da Mara Venier e a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso in cui entrambi hanno chiarito i motivi e spiegato che sono comunque rimasti in ottimi rapporti.

La decisione di lasciarsi è stata ponderata da entrambi, come confidato da lui al Corriere. Il loro rapporto era cambiato a causa dei numerosi impegni che non gli permettevano di trascorrere del tempo insieme. “Entrambi eravamo occupati: io ero impegnato, lei super impegnata”, ha spiegato. “Ma mentre io esco alle 8 e torno la sera alle 18, lei esce alle 7 e rientra anche a mezzanotte”, ha aggiunto Simone Coccia parlando di Stefania Pezzopane.

Leggi anche: “È successa una cosa…”. Dopo l’addio inatteso, Stefania Pezzopane vuota il sacco su Simone Coccia





Stefania Pezzopane e Simone Coccia, la bomba di gossip dopo l’addio

“Lo capisco, eh. Ma nel tempo la relazione si indebolisce. Erano settimane che ci si vedeva una volta, forse due, la sera per mezz’ora: non era sufficiente per tenere in vita un rapporto di coppia”, ha sottolineato Simone Coccia al quotidiano. A Pomeriggio 5, però, ha fatto intendere che la porta è aperta, non esclude cioè un ritorno di fiamma con Stefania Pezzopane.

Dopo le interviste e le lacrime di entrambi, il pubblico ha iniziato a mormorare che sia tutta una messa in scena. Solo una trovata pubblicitaria per far parlare di loro. Addirittura c’è chi parla di un reality per lui e chi li definisce “ridicoli”. I telespettatori non si spiegano perché nessuno dei due dica che questa storia è finita in modo definito e lasci al contrario sempre una porta aperta. E qui arriva la nuova indiscrezione bomba di Luigi Mario Favoloso, anche lui ex GF.

Nel nuovo post ha chiaramente fatto intendere che potrebbe trattarsi di una montatura: “Il Mar Morto si trova a più di 400 metri sotto il livello del mare, nelle sue acque è possibile galleggiare e i suoi sali curano diverse patologie legate alla pelle. È il punto più basso della terra, dopo Coccia e la Pezzopane che fanno finta di lasciarsi”. Ovviamente sotto non sono mancati commenti di approvazione, perché come dicevamo sopra tanti credono poco a questo addio.