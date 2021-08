Giornata di nervosismo per Stefania Orlando, dopo quello che è stata costretta a vedere. Non pensava che qualcuno si potesse ancora davvero rendere protagonista di atti del genere, ma purtroppo stavolta è stata lei stessa ad assistere personalmente ad un vero e proprio scempio. E non è proprio riuscita a rimanere in silenzio, denunciando l’accaduto sui social network. Le sue parole di rabbia si augura possano servire a smuovere le coscienze di coloro che sono stati autori di questi brutti gesti.

Qualche giorno fa l’ex gieffina è stata aggredita verbalmente dall’ex marito Andrea Roncato: “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che lei abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi vent’anni ha venduto solo materassi. Anche lei se n’è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia. Dovrebbero smettere di definirla la ex di Andrea Roncato e dovrebbero invece chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito”.

Purtroppo c’è un vizio di alcune persone di compiere dei gesti illegali con la spazzatura. In diverse zone d’Italia c’è gente che preferisce gettare soprattutto alcuni rifiuti ingombranti nei pressi dei cassonetti, invece di contattare l’azienda di trasporto per il ritiro concordato. Stefania Orlando ha visto con i suoi occhi ciò che si ripete costantemente nella capitale Roma e ha voluto dunque dire la sua, scagliandosi contro questi incivili che deturpano completamente l’ambiente urbano.





Stefania Orlando ha quindi affermato su Instagram: “Vi serve una poltrona? Vi serve un asse da stiro? Servirebbe un po’ di civiltà e di educazione da parte dei cittadini magari, invece di buttare in mezzo alla strada. Che vergogna davvero”. La sua speranza è che questa sua denuncia social possa servire a qualcosa perché per l’ex concorrente del ‘GF Vip’ queste scene sono bruttissime da vedere. Ed effettivamente possono rappresentare anche un pessimo bigliettino da visita per i tanti turisti.

Intanto, alcuni giorni fa ‘Novella 2000’ ha scritto: “Qualcuno ai piani alti lo dà per certo: Tommaso Zorzi e la sua amica Stefania Orlando sono la coppia di conduttori ideali per la nuova Talpa. Lei è perfetta con la sua pulizia morale che non lascia nulla al caso, una sorta di conduzione investigativa che potrebbe dare ottimi risultati in un reality che fa leva sul tradimento”.