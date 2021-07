Una bella serata divertente e poi un pessimo risveglio. Per Stefania Orlando le ultime ore sono state come salire e scendere sulle montagne russe. Prima l’aperitivo con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ex coinquilini della casa del GF Vip con cui è rimasta in ottimi rapporti. Poi il concerto a Roma di Piero Pelù per uno show super. In mezzo anche una giornata al mare, come testimonia uno dei suoi ultimi post. Post che recita: “Perché poi basta poco per essere felici, buongiorno 🌸”.

Tutto naturalmente è stato ripreso con un video da Stefania che ha condiviso una story. La Queen scherza con Giulia e Pierpaolo dicendo: “Questa è la serata delle nomination. Nomino Giulia e Pierpaolo. Votate bene!”. Tanta ironia e spensieratezza, quindi. Insomma tutto sembrava andare per il meglio per la bionda showgirl. Ma non è esattamente così. La conduttrice ed ex gieffina, infatti, nella mattina di martedì 20 luglio ha fatto un’amara confessione.

“A voi sembra giusto – dice Stefania Orlando piuttosto sconsolata col suo cagnolino in braccio – che io non posso più bere caffè per colpa della gastrite cronica? Li morta*** sua?!”. Niente più caffè, d’altra parte con la gastrite sarebbe un ‘suicidio’. Quindi meglio evitate. Ma per chi è un amante del nero liquido è una perdita! E Stefania sembra proprio far parte di questo gruppo di persone.





In una successiva story Stefania Orlando racconta che sta andando a fare colazione: “Caffè d’orzo – ovviamente – e latte di soia” spiega. Con un bel cornetto, come testimonia il video girato poco dopo. Ma la conduttrice non riesce ad accettare di dover fare a meno del caffè. Così chiede consiglio ai suoi fan su come poter affrontare la cosa.

In ogni caso Stefania Orlando non si perde d’animo. In un’altra story la vediamo intenta ai fornelli mentre cucina uno dei suoi piatti preferiti, i friggitelli in padella, tipici peperoncini verdi dal sapore dolce. “Dovete sapere – dice Stefania – che tra le cose che io amo di più al mondo da mangiare, ci sono i friggitelli”. Ma la gioia anche in questo caso dura poco: “Che ovviamente non potrò mangiare perché ho la gastrite!”. È proprio una persecuzione!