“È andata a fuoco”. Stefania Orlando, momenti di paura. È successo tutto all’improvviso

Stefania Orlando è stata una delle protagoniste dell’edizione fiume del Grande Fratello Vip. Molti telespettatori già la conoscevano per le sue esperienze in tv. Ma a Cinecittà ha mostrato tutto il suo carattere e tutta la sua maturità. Nella casa è diventata un punto di riferimento per tutti i suoi coinquilini e ha stretto un grande rapporto di amicizia con Tommaso Zorzi, che poi ha vinto il reality.

Appena uscita dalla casa sono state diverse le proposte lavorative che le sono state recapitate. Spesso è presente a La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano. Rivederla opinionista di un programma Rai dopo 6 mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello VIP è stato curioso e ha fatto il suo effetto. Per l’occasione il padrone di casa ha riservato un benvenuto tutto particolare per la showgirl: “Finalmente! Bentornata a casa Stefania! Questa è Via Teulada ed è casa tua, questa è la Rai e sei stata accolta come meriti, quindi – ripete – bentornata a casa”.

Una delle grandi passioni di Stefania Orlando è infatti la musica. Negli ultimi anni la conduttrice ha rilasciato alcuni singoli di successo, e solo qualche mese fa, quando era ancora all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha pubblicato proprio quest’ultimo brano, che in poco tempo è già diventato una vera hit. Da settimane infatti il web e i fan dell’ex gieffina si scatenano sulle note di questo singolo che potrebbe diventare uno dei tormentoni estivi dell’estate 2021.





Il brano si chiama Babilonia, ma come riporta Novella 2000 sul set non tutto è andato per il verso giusto. Infatti, sul magazine si legge quanto segue: “Purtroppo, però, nel corso delle registrazioni non tutto è andato secondo i piani. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto un incidente. La conduttrice si è sfogata sull’accaduto con i suoi followers tramite Instagram: Dopo che ieri prima di iniziare è andata a fuoco la prima macchina e poi si è rotta la seconda, siamo riusciti a girare il video”, conclude.

Novella 2000, infine, ricorda come questo sia un momento d’oro per Stefania Orlando. Infatti, attualmente, sta ottenendo un grandissimo successo nella sua nuova veste, quella di opinionista a La Vita in diretta, il programma di Alberto Matano in onda su Rai 1. “Una coppia che fa scintille”, assicura il magazine. Per certo, per la Orlando questo 2021 è un anno speciale: dopo essere finita per qualche tempo un poco lontana dai riflettori, si è infatti rilanciata in grandissimo stile (e con grandissimo successo).