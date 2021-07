Stefania Orlando è al settimo cielo e ha voluto condividere una notizia bellissima con tutti i suoi numerosi fan. L’ex concorrente dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ ha deciso di fare una diretta sul social network Instagram e i follower, quando hanno ascoltato quelle parole tanto attese, sono esplosi di gioia. Si verificherà infatti un evento che stavano sognando da settimane, ma che sembrava difficile da realizzare. Invece la buona nuova è arrivata quasi in maniera inaspettata e improvvisa.

Nelle scorse ore ha anche rivelato di voler diventare mamma, ma non in modo biologico. Lei e suo marito Simone Gianlorenzi sono pronti ad adottare un ragazzo in difficoltà. Inoltre, sono spuntate voci sul suo conto riguardanti una proposta di opinionista nella prossima edizione del ‘GF Vip’. Si è parlato di un suo clamoroso rifiuto ad Alfonso Signorini, ma lei ha immediatamente precisato: “Mai detto di aver rifiutato il ruolo, non sono coincisi i tempi”. Quindi, il conduttore dovrà pensare ad un’altra figura.

Stefania Orlando avrebbe avuto tanto piacere ad incontrare tutti i suoi ammiratori, ma le restrizioni legate alla pandemia da coronavirus hanno sempre ostacolato i piani. Ora che però tutta l’Italia è diventata zona bianca, si è potuto coronare un vero e proprio sogno. O meglio, si coronerà tra meno di due mesi, quando l’ex gieffina potrà finalmente vedersi con loro. Organizzato infatti in maniera ufficiale un incontro con i suoi sostenitori, che si terrà in una spettacolare e magnifica location.





Questo quanto affermato da Stefania Orlando: “Devo dirvi una cosa molto carina, alcuni di voi hanno organizzato un incontro, un raduno, un bandolero party. Finalmente questa cosa si realizzerà, era una cosa che speravo tanto, non vedevo l’ora di poter passare del tempo con voi”. L’incontro si svolgerà esattamente il 30 agosto a Fregene, alla ‘Rambla Natural Beach’ a Maccarese, dalle ore 13.30 alle 18.30. Ovviamente è prevista una folta presenza di suoi fan, che non vedono l’ora di abbracciarla.

Per quanto riguarda il figlio, Stefania Orlando ha riferito: “Spero che presto la nostra famiglia possa allargarsi. Sia Stefania Orlando che il marito Simone Gianlorenzi si sentono pronti e desiderosi di prendersi cura di qualcuno che ne abbia veramente bisogno. Vogliono donare il loro amore, trasmettendogli quella serenità e quel senso di protezione di cui ognuno di noi ha necessità.