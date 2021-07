“Mamma”. Stefania Orlando, l’annuncio più dolce per lei e il marito Simone

La Queen a cuore aperto. Stefania Orlando è una delle conduttrici e volti noti della televisione più amati. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip, l’amicizia con Tommaso Zorzi, gli ultimi singoli non hanno fatto altro che aumentare la sua già solida popolarità. Stefania, dopo la rottura con l’attore Andrea Roncato, ha trovato l’amore in Simone Gianlorenzi, con cui è sposata. I due, però, non hanno figli. E giusto qualche tempo fa era stata la stessa Stefania ad esprimere il suo punto di vista sul fatto di aver figli o meno.

“Io non ho mai sentito questo forte desiderio di diventare mamma. Quando ci siamo sposati (Con Simone Gianlorenzi), mia nipote Greta ci ha portata le fedi. Lì è scattato qualcosa dentro di me. Ho detto: ‘Nella vita mai dire mai’. Potrei ancora avere dei figli in maniera naturale. Non ho scattato questa possibilità. Però, potrebbe essere una cosa bella”. Successivamente Stefania ha dichiarato che una donna può dirsi completa anche senza figli. Adesso, però, la showgirl fa sapere che ci sono novità in vista.

Anche se lei non ha mai sentito dentro di sé il famoso ‘istinto materno’, il pensiero che invece il marito Simone Gianlorenzi potesse avere il rimpianto di non aver avuto figli ha un po’ turbato Stefania Orlando. Ebbene adesso arriva la soluzione per la coppia: Stefania e Simone hanno infatti deciso di adottare un adolescente senza famiglia. “Spero che presto la nostra famiglia possa allargarsi” fa sapere la vip. La decisione è presa.





Sia Stefania Orlando che il marito Simone Gianlorenzi si sentono pronti e desiderosi di prendersi cura di qualcuno che ne abbia veramente bisogno. Vogliono donare il loro amore, trasmettendogli quella serenità e quel senso di protezione di cui ognuno di noi ha necessità. Dopo il GF Vip per Stefania Orlando si sono nuovamente aperte le porte della Rai con “La vita in diretta” e i suoi progetti professionali sicuramente non finiscono qui. Anche per la prossima stagione potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista.

Già detto del bel rapporto con Alberto Matano, che Stefania Orlando considera persona intelligente e grande professionista, per la vip dietro l’angolo potrebbe esserci anche “Tale e Quale Show”. In realtà Stefania ha provato più volte ad entrare nel cast, senza riuscirci. “Quest’anno non sono stata nemmeno provinata”. Ma il desiderio resta. D’altra parte in Rai la vip si è sempre trovata a proprio agio. È nella rete pubblica che ha esordito negli anni ’90 come valletta, per poi condurre programmi come “Unomattina” e “I fatti vostri”. Insomma, anche questo un amore che non si è mai spento.