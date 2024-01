Una bruttissima notizia ha riguardato il personaggio famoso, vittima di un grave incidente che ha rischiato davvero di farle perdere la vita. Ad ammetterlo è stata lei stessa, che è tornata a farsi sentire dopo un preoccupante silenzio. I suoi fan avevano infatti notato la sua assenza proprio durante le festività natalizie e c’era una ragione ben precisa dietro tutto questo.

Attraverso il suo profilo Facebook ufficiale il personaggio famoso si è soffermato così sul grave incidente: “Vi siete stupiti che non ho scritto niente nel periodo delle feste? Avevo già pensato a un post per il 19 dicembre, compleanno del mio avo Ettore Schmitz – meglio conosciuto come Italo Svevo – ma la notte del 18 ho avuto un bruttissimo incidente. In una crisi di sonnambulismo, infatti, ho fatto un piano di scale in volo. Che shock quando mi sono svegliata”.

Personaggio famoso vittima di un grave incidente: “Potevo morire”

Il personaggio famoso, noto in Italia ma anche all’estero, ha continuato così la sua rivelazione sull’incidente che poteva provocare la sua morte: “Ho ho capito che stavo volando senza sapere come atterrare. Eppure, già quando ero in ambulanza, non facevo altro che dirmi: come sono felice, come sono fortunata perché avrei potuto morire o rimanere paralizzata e invece sono ancora viva, pur con un po’ di fratture. La lotta con il dolore mi ha tolto tutte le energie per i pensieri che avrei voluto condividere con voi. Ma ho pensato anche che se sono ancora qui è anche per il vostro affetto e per le tante cose che ci uniscono”.

Parliamo della scrittrice Susanna Tamaro, che si è fatta vedere su una sedia a rotelle con braccio destro e gamba destra ingessati a causa della caduta in casa, mentre stava dormendo. E ha concluso così il suo messaggio rivolto ai fan: “Grazie per i bellissimi messaggi che mi avete mandato! Penso che molti di voi stiano passando le giornate con Chiara e Davide. Presto risorgerò!”.

Susanna Tamaro, 66 anni, è originaria di Trieste ed è una nota scrittrice autrice del bestseller internazionale Va’ dove ti porta il cuore. Per quanto concerne la sua sfera intima, dal 1988 convive con Roberta Mazzoni, sceneggiatrice e scrittrice, ma non hanno una storia amorosa perché lei si definisce etero.