Momento indimenticabile per il cantante Stash, la sua dolce metà Giulia Belmonte e la piccola Grace. Infatti, nello scorso fine settimana la coppia ha deciso di battezzare la figlia e sono state pubblicate online le prime foto del battesimo. La cerimonia è stata dunque immortalata con alcune immagini, poi postate su Instagram, che hanno fatto emozionare tutti i follower. Straordinari anche gli outfit scelti dai due genitori, che non hanno evidentemente badato a spese per essere perfetti in questa giornata.

Guardando attentamente le foto, si può infatti notare che indossino degli abiti targati Dolce e Gabbana e anche la location scelta è stata da sogno, infatti la cerimonia religiosa si è svolta sulla costiera amalfitana. Entrambi hanno voluto scrivere dei messaggi molto belli e commoventi per un giorno indimenticabile per la bellissima Grace. Stash ha postato un’istantanea che riprende tutti e tre, parsi al settimo cielo per questo evento. E le parole scelte hanno fatto emozionare proprio tutti i suoi fan.

Precisamente il battesimo della figlia di Stash è stato celebrato il 5 giugno nel Duomo di Ravello. Questo il pensiero di Giulia Belmonte: “Ho provato ad immaginare questo momento più volte e non mi sarei mai aspettata che sarebbe stato così bello. La mia famiglia, il mio posto sicuro, il mio cuore, non potrei desiderare altro”. Ma anche il messaggio dell’artista ha colpito: “Non esiste uno sguardo più sincero del tuo. Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita. La mia famiglia”.





Stash ha poi aggiunto: “Auguri piccola Grace, sei così piccola ma al contempo così immensa. Grazie alla famiglia Dolce e Gabbana per quello che ha fatto per noi in un momento così importante. Grazie a Don Angelo che ci ha accolti nel duomo di Ravello per celebrare il battesimo della nostra Grace con la sua pura genuinità. Love you guys!”. E subito sono partiti i commenti: “Siete stupendi”, “Tantissimi auguri”, “Che belli che siete”, “Mamma mia che bellezza”, “Augurissimi bellissima piccina”.

Recentemente Stash si era infuriato per una disavventura in aeroporto per la compagna e Grace: “Questa è la foto che immortala mia figlia mentre subisce (a 5 mesi di età) la prima angheria da parte di una persona talmente schifosa da non avere cuore neanche davanti a un neonato. Tranquilla, amore…rideremo facendoci il solletico domani e non oggi. Perché alcune persone sono troppo tristi dentro”.