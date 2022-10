Star di OnlyFans rivela: “Mia mamma non mi parla più”. Negli ultimi tempi la piattaforma di intrattenimento per adulti che funziona solo tramite abbonamento è cresciuta in modo vertiginoso. Ormai il social senza censure è per distacco quello più redditizio. Soprattutto durante il lockdown il numero degli utenti è cresciuto moltissimo. Il servizio è creato per “creatori di contenuti” che guadagnano attraverso gli utenti che si iscrivono a OnlyFans.

Sulla piattaforma è possibile visionare diversi tipi di contenuto, ma il servizio è diventato popolare soprattutto per i contenuti riservati agli adulti. La politica dell’azienda nei confronti di foto e video di persone semi-nude o nude è particolarmente licenziosa. In pratica gli utenti possono condividere quasi ciò che vogliono grazie ad una quota associativa mensile. Ora Beatrice Segreti, una delle ragazze più seguite su OnlyFans, ha rilasciato un’intervista alla trasmissione Rai Generazione Z.

Leggi anche: “49 milioni in un anno”. È la cifra choc guadagnata dalla giovane e già famosa: come ci è riuscita





Beatrice e il cambiamento nella sua vita a OnlyFans

Beatrice Segreti ha spiegato di sentirsi realizzata grazie a OnlyFans: “Ora sono me stessa. Non mi vergogno, anzi vado fiera di ciò che faccio”. La ragazza ha raccontato che la sua vita è profondamente cambiata da quando condivide contenuti sulla piattaforma gestita a Londra. I suoi contenuti a luci rosse sono di gran successo e vengono visualizzati da moltissimi utenti.

Beatrice Segreti ha rivelato che i guadagni su OnlyFans sono buoni (fino a 30mila dollari al mese), ma non sono i soldi a darle la principale motivazione. Piuttosto è la possibilità di esprimere sé stessa la molla che la spinge a proseguire: “Un’artista è chiunque sappia usare il suo corpo, anche come lo uso io è un’espressione del mio essere”. La ragazza ha inoltre aggiunto che il rapporto con il suo corpo non è stato sempre lo stesso.

“Da adolescente – le parole della star di OnlyFans – mi sentivo un maschiaccio, tanto che mi mettevo lo scotch sul seno. È stato un periodo in cui ho toccato il fondo perché non mi piacevo, non mi sentivo donna e non mi prendevo cura di me stessa”. Tuttavia la sua attività su OnlyFans la anche allontanata dalla mamma: “Ha visto un video e si è subito allontanata da me. Prima avevamo un rapporto bellissimo, io sono figlia unica. La sua reazione è dettata dal fatto che forse si è soffermata sull’esplicito e sul superficiale del lavoro, senza pensare al fatto che mi rende felice e mi lascia esprimere al 100%. Io l’ho cercata diverse volte, ma non risponde… mia mamma mi voleva dottoressa in Economia Aziendale”.

“Quando arriva il bonifico…”. Antonella Mosetti, ecco come vive oggi. “Non c’è niente di cui vergognarsi…”