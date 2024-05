Sono ancora avvolte nel mistero più fitto le cause che hanno portato l’influencer Siu, al secolo Soukaina El Basri, ad essere ricoverata, in fin di vita, a Novara, dopo l’incidente che le sarebbe occorso nella sua casa di Biella, e un conseguente arresto cardiaco. Difatti, pressoché la totalità delle testate italiane parla di “Giallo di Biella”. Sono molte le cose che non tornano, e facciamo un passo indietro: la 30enne influencer italo-marocchina è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Novara. Il marito ha chiamato il 118, asserendo che la donna si fosse ferita cadendo, tuttavia i sanitari hanno trovato un foro sul suo petto.

Cerchiamo di capire dalle prime ricostruzioni cosa vi sia di plausibile nelle varie teorie, mentre la Procura sta indagando e passando al setaccio la vita del marito e della stessa Siu. Gli inquirenti avrebbero anche già sentito diverse persone che conoscono bene la coppia, dai parenti agli amici, e i vicini di casa.

Chi è Siu

La giovane vanta 80mila followers su Instagram, famosa per i suoi consigli su prodotti cosmetici e capi di abbigliamento. Il suo nome vero, come detto, è Soukaina El Basri, età ed è nata in Marocco. Il marito italiano, Jonathan Maldonato (che sui suoi profili social si fa chiamare “Jonny Jonathan”), lavora per un’azienda produttrice di caffè ed è originario di Gattinara, in provincia di Vercelli. La coppia ha due bambine, di 5 e 6 anni. Ora Jonathan, assieme alle figlie, si è trasferito a casa dei genitori. Scelta obbligata, dal momento che l’intero appartamento è sotto sequestro, giacché sono molte – troppe – le cose che non tornano. E non solo quello strano foro sul petto: in casa c’era molto sangue, forse troppo per giustificare una caduta accidentale.

La versione del marito (e quello strano foro sul petto)

“Mia moglie si è ferita, è caduta in casa”, ha detto Maldonato lo scorso giovedì, nell’immediatezza dei fatti, spiegando che la moglie si sarebbe ferita cadendo su uno spigolo aguzzo di una cassettiera. Gli inquirenti stanno scavando nel passato della coppia, per rintracciare eventuali denunce di lei per violenza domestica. Un particolare forse non da poco lo aggiunge Sky Tg24, riferendo che pare che i due coniugi stessero attraversando un periodo di crisi.

“In fin di vita”

L’influencer era ancora ricoverata a Biella, ma le sue condizioni sono precipitate, sicché si è reso necessario il trasferimento a Novara. Ora si trova in terapia intensiva in prognosi riservata. Quel foro nel petto è però sembrato strano agli inquirenti: una ferita non compatibile con una caduta in casa come raccontato dal marito.