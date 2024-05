La vip e il compagno si sposano a sorpresa. Si è molto parlato del loro rapporto, ma nessuno immaginava che il loro matrimonio potesse giungere così presto. Lei viene da una storia tormentata con un ex calciatore con frecciate e accuse reciproche sui social e non solo.

Lei è un’ex Miss Italia e qualche tempo fa aveva annunciato l’intenzione di convolare a nozze con il fidanzato. Lui è un famoso ballerino che recentemente ha dichiarato: “Sarò impegnato in altri progetti internazionali molto importanti in giro per il mondo e colgo l’occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando”. Ora sono uscite fuori le foto che confermano il matrimonio…

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati: le foto

Poco tempo fa Manila Nazzaro aveva dichiarato: “Sono volata in Puglia e ho trascorso 2 giorni nello show-room di Pietro Demita e Silvana Persano di Diamond Couture. Insieme abbiamo disegnato i bozzetti dei miei abiti e scelto i tessuti. Preziosi e candidi. Ragazza, già così è stato emozionante anche se non ho ancora indossato nulla di ciò che vedrete”.

Proprio sugli abiti Manila ha rivelato: “Sono quattro abiti in tutto: uno per il rito in Campidoglio e tre per tre momenti diversi della serata. […] Mi rappresentano molto e sono bianchi perché credo nella purezza dell’amore mio e di Stefano. Il bianco è un colore che rispecchia il nostro modo di essere e ci piace. L’abito del Campidoglio è un po’ più semplice degli altri tre. Sono tutti e quattro eleganti pur nella loro semplicità: sono i dettagli che fanno la differenza”.

Il matrimonio, in realtà, avrebbe dovuto celebrarsi il 13 maggio, ma evidentemente Manila Nazzaro e il suo Stefano Oradei hanno anticipato la data. Probabilmente la festa vera e propria avverrà davvero la prossima settimana, ma intanto i due hanno coronato il loro sogno con le damigelle d’onore Angela Melillo e Milena Miconi. Immancabile la foto con il bacio dei due sposini. Dopo il lieto evento Manila e Stefano hanno condiviso questa frase: “Un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti, la vita ti regala una favola“.

