“Si è sposata!”. La figlia del vip italiano ha detto sì. Il matrimonio da favola si è svolto a Brusaporto (Bergamo), precisamente Da Vittorio, un hotel in una elegante villa con camere raffinate, 10 ettari di parco, ristorante gourmet e piscina scoperta. Un posto da sogno per la coppia che non ha badato a spese. Anzi, per i soliti maligni è il papà della sposa, il famoso in questione, a non aver lasciato nulla al caso. Una festa pazzesca, con un aperitivo a bordo piscina, la cena rigorosamente stellata e una festa dicono meravigliosa che si è protratta fino a notte fonda.

>> “È spuntata lei”. Fedez a una festa privata e le immagini vengono fuori. Social subito in fermento

Tanti gli invitati, di cui molti illustri. Oltre alla famiglia e gli amici degli sposi chiaramente, anche volti noti dell’imprenditoria e dell’editoria: c’erano infatti a Bergamo, tra gli altri, anche Cordero di Montezemolo e Diego Della Valle, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, il direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, Aldo Cazzullo, Giovanni Floris.





“Si è sposata!”. La figlia del vip italiano ha detto sì

E due mister storici del Torino: Giampiero Ventura e Gianni De Biasi. Ma chi si è sposata? La figlia d’arte è Cristina Cairo, la primogenita 26enne del famoso editore Urbano Cairo, capo supremo di Rcs. La ragazza si è sposata sabato 20 aprile con il fidanzato Raffaele Derba di Roda, che di mestiere fa l’investment banker in Unicredit.

La promessa è stata celebrata nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Milano, dopodiché la festa si è spostata a Brusaporto, in provincia di Bergamo. È il settimanale Oggi a raccontare i particolari dell’evento mondano. Spuntano anche alcune foto e il giornale riporta le parole del papà della sposa: “La commozione mi ha colto baciando mia figlia all’altare”.

E ancora Urbano Cairo: “Un’emozione forte, ho pensato a mia madre e a mio padre, a quanto sarebbero stati felici di essere qui con la loro prima nipote”. Una cosa molto curiosa riguarda l’abito della giovane, Cristina Cairo infatti ha indossato un abito bianco a bustier, corredato di velo e filo di perle realizzato dalla madre Tove Hornelius. Sempre della donna sono anche i vestiti delle damigelle. di velo e filo di perle.

Leggi anche: “Lei è felicissima”. Eleonora Giorgi, finalmente il sorriso: nozze in famiglia