Sossio Aruta e Ursula Bennardo, arriva una notizia a dir poco inaspettata, soprattutto a fronte di tante interviste incentrate sul loro futuro matrimonio. I due ex protagonisti di Uomini e Donne ma anche di Temptation Island Vip sarebbero dovuti convolare a nozze nel 2020, ma l’emergenza sanitaria aveva fatto slittare tutto al 2022.

Sognavano un matrimonio in grande stile, senza mascherine e regole di distanziamento, ma è chiarissimo che dopo l’ultimo post di lui non ci sarà alcun matrimonio. “Game over”, è la scritta bianca su sfondo nero che pubblica l’ex calciatore. Sotto una lunga didascalia in cui spiega ai fan che li hanno seguiti e amati per tanti anni i motivi che hanno portato alla rottura con la compagna e mamma di sua figlia Bianca. È finita, quindi: Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, è finita: i motivi

Vero è che la storia d’amore di Sossio Aruta e Ursula Bennardo è sempre stata un po’ “movimentata”. Si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e dopo vari alti e bassi hanno lasciato insieme il programma. Quindi la partecipazione a Temptation Island Vip, che aveva portato la prima rottura ufficiale della coppia.





Poi il ritorno a UeD, con Sossio Aruta pronto a riconquistare la sua dama. A quel punto la coppia era tornata più forte di prima e aveva coronato il proprio amore con la nascita della figlia Bianca nel 2019 e i progetti delle nozze. Ma ora l’annuncio dell’ex calciatore 50enne che in un lungo post ha spiegato i motivi che l’hanno portato ad allontanarsi da Ursula Bennardo e precisato anche come la separazione sia avvenuta di comune accordo.

Il motivo della rottura? Sembra per alcune incompatibilità caratteriali che hanno portato i due ad allontanarsi. Sossio Aruta ha poi chiesto ai follower di rispettare questo momento e di non cercare altre motivazioni su questo allontanamento. Ursula Bennardo, dal canto suo, ha per ora scelto la strada del silenzio.