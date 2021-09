Continua a tenere banco la vicenda amorosa legata a Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Dopo che le loro strade si sono divise a sorpresa, ecco che nelle ultime ore c’è stato un indizio che ha fatto scatenare i fan di entrambi. In particolare, è stato il calciatore a rendersi protagonista di un episodio significativo, che potrebbe stravolgere tutto. Non sappiamo come lei abbia reagito di fronte a questa situazione, ma non è da escludere che possa dire la sua commentando ciò che ha fatto il suo ex partner.

Su Sossio Aruta Ursula ha rivelato alcuni giorni fa: “Mi sono ritrovata invece inaspettatamente questa uscita di Sossio che sapete che purtroppo a volte è istintivo e immaturo, fa delle grandissime cazzate e quindi mi sono ritrovata in questa situazione. Dover affrontare anche tutti, tutto, i miei figli che non sapevano ancora nulla perché è successo tutto la mattina ed è andato via all’ora di pranzo, verso le Non ho avuto modo ancora praticamente di non poterne parlare con loro, quindi anche loro lo hanno appreso dai social”.

Ciò che ha fatto Sossio Aruta ha aperto uno spiraglio, che potrebbe ingrandirsi se dovessero esserci ulteriori conferme. Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ha pubblicato un’immagine emblematica come storia. E ha anche fatto ascoltare ai suoi follower una canzone meravigliosa. La foto in questione è stata considerata da tutti come un vero e proprio gesto di distensione e apertura nei confronti di Ursula, che probabilmente sta cercando di riconquistare.





L’indizio che sa tanto di prova di Sossio Aruta è la pubblicazione dell’immagine del tatuaggio, dedicato proprio alla Bennardo. Emozionante il sottofondo musicale, infatti ha scelto la canzone ‘Io e te’ di Vasco Rossi. Tutti sono certi che sia stata una scelta volontaria, fatta proprio per lanciare un messaggio alla sua ex compagna. Quest’ultima replicherà in qualche modo? Al momento tutto tace da parte dell’ex dama di ‘UeD’, ma i fan sono sicuri che tutto potrà ancora succedere tra di loro.

I fan erano anche preoccupati per la piccola Bianca, la figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia ha sempre condiviso sui social vari momenti della giornata della piccola. E lo ha fatto anche la mamma poco prima di accompagnare la bambina all’asilo. Ma la piccola non è sembrata molto felice e in molti hanno attribuito la sua tristezza alla rottura tra i genitori. Però starebbe invece bene.