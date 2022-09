Questa meravigliosa ragazza ha festeggiato solamente alcuni giorni fa 26 anni ed è davvero di una bellezza cristallina. Lei ha un padre molto famoso, che le ha fatto gli auguri di compleanno in occasione di questa giornata molto importante pubblicando anche diverse foto sul suo profilo Instagram. Lei è Sophia Stallone, figlia di Sylvester Stallone, e probabilmente in pochi l’aveva vista prima d’ora. La somiglianza col genitore è impressionante, ma la strada professionale scelta dalla giovane non è proprio uguale a quella del padre.

Sophia Stallone, figlia del grandissimo attore Sylvester Stallone, ha deciso di seguire le orme della madre per quanto riguarda la professione. Nei giorni scorsi si è saputo che lui e sua moglie hanno divorziato. Come riportato dal Daily Mail dal Closer Weekly, l’ex modella avrebbe chiesto il divorzio venerdì, sostenendo che Sylvester Stallone avrebbe nascosto i loro beni coniugali. Secondo i documenti giudiziari ottenuti dal magazine, il marito“si è impegnato nella dissipazione intenzionale, nell’esaurimento e / o nello spreco di beni coniugali che ha avuto un impatto economico negativo sul patrimonio coniugale”. (Leggi anche Altro addio vip, ha chiesto il divorzio dopo 25 anni di matrimonio: i motivi)





Sophia Stallone, chi è la figlia di Sylvester Stallone

Come ha voluto sottolineare il sito Sologossip, Sophia Stallone non poteva che essere effettivamente la figlia di Sylvester Stallone e tutti l’avrebbero riconosciuta presumibilmente se si fossero soffermati maggiormente sulla sua estetica. In un selfie insieme a suo padre, è stato possibile notare che ha naso, labbra e sorriso uguali a quelli dell’attore. Come detto precedentemente, la 26enne ha preferito non ripercorrere la strada dell’uomo, ma ha voluto cimentarsi in altri settori ugualmente molto interessanti.

Sophia Stallone è amante della pittura ed è laureata. Infatti, ha frequentato con successo la University of Souther California, ottenendo appunto la laurea in Scienze della Comunicazione. Ha deciso di puntare sull’imprenditoria come la madre Jennifer Flavin, anche se in passato è stata pure protagonista come modella. Cinque anni fa è stata Miss Golden Glove Award e in televisione l’abbiamo vista all’opera al Late Show del conduttore David Letterman. Pare che oggi non sia fidanzata, anche se è stata legata ad una persona nota.

La ragazza ha avuto una storia d’amore con Connor Spears, il campione di football. Sylvester Stallone ha dovuto vivere una tragedia nel 2012, quando è morto suo figlio Sage Stallone. Quest’ultimo, che aveva 36 anni, era stato ritrovato senza vita il 13 luglio. L’esame dell’autopsia aveva poi stabilito come causa del decesso un infarto improvviso.

