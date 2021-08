Momento emozionante per la famosissima attrice, che ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato, un evento che ogni donna sogna nella sua vita. E la location scelta è stata straordinaria, infatti il suo partner l’ha portata in barca e si è inginocchiato sull’imbarcazione, mentre stavano attraversando il meraviglioso Lago di Como. Un giorno che non potrà mai dimenticare la 39enne, che ha condiviso tutta la sua gioia sui social network e in particolare sul profilo ufficiale Instagram.

I due sono usciti allo scoperto per la prima volta lo scorso mese di maggio, infatti fino ad allora nessuno era a conoscenza della loro relazione sentimentale, che evidentemente era invece nata molto tempo prima visto che si è già arrivati alle nozze. Era stato un sito a beccarli in flagranza, mentre passeggiavano in maniera romantica mano nella mano nella splendida location di Malibu. Per lei sarà il secondo matrimonio, infatti ne ha alle spalle un altro che però non è terminato nel migliore dei modi.

Questo il messaggio dell’attrice sul social network: “E poi si scopre che essere la persona preferita della tua persona preferita è la sensazione più bella del mondo. Grazie a Como Classic Boats e Bottega 53 Studio per aver aiutato il mio uomo preferito ad organizzare la sorpresa più incredibile e commovente della mia vita. Mi scoppia il cuore”. Emozioni incredibili dunque per la vip, che non si attendeva minimamente un gesto così bello e romantico della sua dolce metà. E ora non resta che pensare alla data.





Ad unirsi in matrimonio sarà la stella di ‘One Tree Hill’, Sophia Bush. A proposito di Sophia Bush, tornerà molto presto in televisione con il medical drama di ‘CBS Good Sam’. Lei ha sposato Chad Michael Murray nel 2005, poi dopo appena cinque mesi di matrimonio è arrivata la separazione per un tradimento commesso dall’uomo. Nel 2006 ha anche avuto il divorzio. Poi è stata fidanzata con l’attore James Lafferty e con Austin Nichols. Nel 2011 una sua cugina di 9 anni è stata uccisa in una sparatoria in Arizona.

Sophia Bush è molto impegnata nel sociale. Ha preso spesso posizione contro ogni forma di discriminazione nei confronti degli omosessuali e ha sostenuto sempre il matrimonio tra persone dello stesso sesso. In più ci tiene molto all’ambiente, al risparmio energetico, al riciclo e ha anche dato vita ad una raccolta fondi per aiutare la popolazione del Golfo del Messico, colpita dal disastro petrolifero del 2010.