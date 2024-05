Emozioni a non finire nella sua famiglia. La figlia vip si è infatti sposata e le immagini del matrimonio stanno già facendo il giro del mondo, visto che coinvolgono anche il papà super famoso. Lei ha pubblicato su Instagram una serie di foto che la ritraggono col vestito nuziale e assieme al neo marito. Bellissime anche le parole scelte per commentare il giorno più bello della loro vita.

La figlia vip che si è sposata nelle ultime ore ha avuto al suo fianco, durante tutta la celebrazione del matrimonio, l’amato papà che era appunto in prima fila come confermato dai giornalisti di Page Six. Tra l’altro lui, che è un grandissimo cantante, nei suoi brani musicali ha spesso fatto delle dediche alla ragazza, che ha compiuto 28 anni il 25 dicembre scorso.

La figlia vip si è sposata: durante il matrimonio il ballo col papà famoso

E questa figlia vip, la quale si è sposata con l’amore della sua vita, ha voluto anche rendere ancora più speciale il suo matrimonio. Infatti, sul social network X sono state postate delle istantanee di lei sorridente che balla sulla pista insieme al padre. I fiori di arancio ci sono stati sabato 18 maggio negli Stati Uniti, nello stato del Michigan, a Battle Creek per l’esattezza. Presenti, oltre ai familiari, anche tantissimi amici della coppia.

A convolare a nozze è stata Hailie Jade Scott Mathers, ovvero la figlia del grande rapper Eminem. Suo marito si chiama Evan McClintock. Queste le parole di lei sui social: “Questa settimana si è svegliata una donna sposata! Non avremmo potuto chiedere una festa migliore per il nostro fine settimana. Sono state versate tante lacrime di felicità, abbiamo riso tanto e si è percepito tanto amore. Evan e io siamo così grati per tutti i parenti e gli amici che sono venuti a sostenerci e a far parte di questo nuovo capitolo della nostra vita di marito e moglie”.

Eminem and Hailie Jade 🤍💐 pic.twitter.com/iNO6MP9SVc — Sona (@SonaShady8) May 20, 2024

Hailie Jade Mathers Scott è stata concepita da Eminem con Kimberly Anne Scott. Alla giovane sono state dedicate le canzoni When I’m Gone, Mockingbird, Hailie’s Song e My Dad’s Gone Crazy. Sul braccio destro del rapper è tatuato proprio il volto della figlia.