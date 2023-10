Spettacolare cerimonia per il vip, che si è unito in matrimonio nelle scorse ore con la sua dolce metà. I neo marito e moglie hanno festeggiato alla grande questo momento importantissimo della loro vita, infatti l’evento è stato a dir poco speciale e ha commosso non solo parenti e amici, ma anche migliaia e migliaia di fan. Davvero splendidi anche i vestiti scelti dagli sposi, che hanno fatto veramente brillare gli occhi a tutti gli invitati.

Non potevano andare meglio di così i loro fiori di arancio, come si evince dalle immagini e dai video pubblicati dagli ospiti della cerimonia. Il vip ha organizzato il suo matrimonio, insieme alla coniuge, in maniera impeccabile. Sono state rispettate tutte le tradizioni delle loro famiglie e quindi sono tutti rimasti sorpresi piacevolmente dalle nozze. Andiamo a vedere insieme chi si è sposato e a cosa hanno assistito gli ospiti presenti.

Il vip si è unito in matrimonio con la sua dolce metà: una cerimonia speciale

Pochi mesi fa, il vip e la neo moglie, poco tempo prima di unirsi definitivamente in matrimonio, avevano fatto una festa di fidanzamento in grande stile. Tutto era successo a marzo e in chiesa avevano deciso di presenziare davanti al patriarca Ilia II con un rito bellissimo. Spettacolare anche la cerimonia delle nozze, che ha rispecchiato in toto le origini dei due sposi, che provengono dalla Georgia. Il sì è avvenuto all’interno del monastero di Samtavro.

A sposarsi il calciatore del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, con la neo moglie Nitsa Tavadze. Il matrimonio si è svolto nella nazione georgiana e i due hanno indossato gli abiti del loro paese. Entrambi erano in bianco e, dopo aver messo in testa delle corone, sono usciti dal luogo religioso e ad attenderli c’era l’arco di pugnali. Un rito che ha l’obiettivo di portare fortuna agli sposi, visto che allontanerebbe il malocchio e darebbe loro massima protezione.

Kvaratskhelia, 22 anni, gioca nel Napoli dal 2022 e proprio nella scorsa stagione ha vinto lo scudetto con il team partenopeo. La sposa ha 21 anni e, come riferito dal Corriere dello Sport e Fanpage, studia Medicina all’università. Lei finora non era mai stata a vivere a Napoli, ma ora non sappiamo se si trasferirà o meno essendosi sposata. Una familiare del calciatore, Lisa, ha commentato così le nozze: “Che Dio benedica la vostra famiglia”.