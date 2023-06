“Ci piacerebbe avere un bambino più di ogni altra cosa, ma credo davvero in ciò che Dio ha in serbo per noi. Se è un bambino, allora credo che accadrà”. Ed è accaduto. Con queste parole, durante la messa in onda del reality, si era scoperto che aveva smesso di tentare la fecondazione in vitro perché dava troppe controindicazioni. Poche ore fa l’annuncio della gravidanza: aspetta il primo figlio dal marito. Gliel’ha fatto sapere in mezzo alla folla, durante il concerto che per l’occasione si è infatti bloccato.

Durante il live ha alzato un cartellone con su scritto “Sono incinta” costringendo la band a fermarsi. Ma per un bellissimo motivo: Kourtney Kardashian e Travis Barker diventeranno genitori. Come detto, il batterista dei Blink 182 era impegnato il concerto che la band stava tenendo allo stadio BMO di Los Angeles nell’ambito del loro tour mondiale quando ha saputo, insieme a tutti i suoi fan, la lieta notizia.

“Sono incinta”: il cartellone di Kourtney Kardashian per Travis Barker

“Travis I’m Pregnant” ha scritto nel dettaglio Kourtney Kardashian per annunciare al marito di essere in dolce attesa. Come mostra anche il video pubblicato da entrambi sui rispettivi profili social, il primo a scendere dal palco a fare gli auguri alla sorella di Kim è stato il cantante della band Mark Hoppus.

“Oh, oh, qualcuno sta per avere un figlio”, ha detto più volte prima di raggiungere la showgirl e congratularsi. Pochi secondi dopo ecco anche il futuro papà: Travis Barker è corso ad abbracciare la moglie, baciandola più volte. I due hanno ufficializzato la loro relazione all’inizio del 2021, culminata con il matrimonio a maggio 2022 celebrato con una cerimonia a Santa Barbara e poi una festa per intimi in Italia.

Per Kourtney Kardshian e Travis Barker quello in arrivo è il primo figlio insieme ma ne hanno avuti altri da relazioni precedenti. Dall’amore con Scott Disick lei è diventata mamma di Mason, 13 anni, Penelope,10 e Reign di 8; lui è padre di Landon, 19 anni, e Alabama, 17, avuti con l’ex moglie Shanna Moakler, oltre a essere il patrigno di Atiana De La Hoya, 24.