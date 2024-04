Improvviso annuncio da parte dell’attore italiano, che in un video postato sul social network TikTok ha deciso di fare coming out. Infatti, ha ammesso di essere gay e lo ha fatto fornendo una risposta ad una domanda di un utente, che gli aveva chiesto informazioni su una tipa. Le sue parole hanno lasciato tutti sbalorditi, dato che mai lo aveva detto chiaramente.

L’attore italiano che ha fatto coming out, rivelando di essere gay e impegnato sentimentalmente, è noto anche per essere un modello nonché tiktoker. L’internauta in questione gli ha chiesto in inglese: “Ehi fratello, la tua ragazza conosce Nicole?“. E lui ha replicato con la stessa lingua. Le sue frasi sono state facilmente tradotte ed ecco arrivare la bomba gossip.

Leggi anche: “Sono gay e amo Francesco”. Il coming out del conduttore Rai del momento





L’attore italiano fa coming out: “Sono gay e ho pure un fidanzato”

Infatti, l’attore italiano ha confermato il suo coming out e il fatto di essere gay con queste parole: “Grazie per questo messaggio, non voglio che tutti si preoccupino per me, ma grazie mille. Non ho una ragazza e non vivo a Los Angeles, ho un ragazzo e vivo a New York“. Il sito Biccy ha anche ricordato la carriera del giovane, che ha 27 anni e che ha recitato anche con una nota attrice.

L’attore che ha rivelato la sua omosessualità è Giuseppe Futia, originario di Roma ma trasferitosi ormai negli Stati Uniti. Parlando dei film in cui è stato protagonista, ha lavorato con Jane Alexander in Backstage – Dietro Le Quinte e con Giancarlo Commare in Ancora Più Bello. E chissà se nei prossimi giorni non presenterà anche ufficialmente il suo fidanzato.

Giuseppe Futia, che si è diplomato nel 2016 al liceo classico, ha poi proseguito la sua formazione con lo stage di Mimesi dell’attore Antonio Caracciolo, col corso di formazione di laboratorio teatrale con Enrico D’Amore e Brunella Platania e Stella Adler Academy of Acting Los Angeles.