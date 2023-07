Sonia Bruganelli si sta godendo uno periodo di relax al mare; chiuse le registrazioni delle nuova stagione di ‘Ciao Darwin’ è volata subito lontana dall’Italia. Di difficoltà, del resto, il 2023 gliene ha riservate a cominciare dalla separazione (consensuale ma sempre momento doloroso) con Paolo Bonolis annunciata dopo una serie di smentite. Un annuncio che era arrivato un po’ come una doccia fredda nel corso di un’intervista esclusiva a Vanity Fair.

“Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”. Sonia Bruganelli aveva poi aggiunto altri dettagli. “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente”.





Sonia Bruganelli, vacanza con l’ex marito Paolo Bonolis

E sulla situazione di coppia di recente è intervenuto anche Paolo Bonolis. Il conduttore con i toni che lo contraddistinguono da sempre ha voluto aggiungere molto altro per i lettori di Vanity Fair: “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito”.

In queste settimane sono stati attribuiti flirt sia ad uno che a un’altra: in particolare un sito aveva parlato anche di un nuovo riavvicinamento. Proprio per questo Sonia Bruganelli aveva voluto commentare con la foto che la ritrae in spiaggia con il marito con le parole: “Il mio nuovo fidanzato”, associato a una serie di faccette sorridenti. Una cosa è sicura la coppia è più unita che mai.

Anche se Paolo Bonolis non aveva nascosto il dispiacere, pur sottolineando: “Ero dispiaciuto, ovvio. Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua. Se prende altre traiettorie e ha altri obiettivi, vanno considerati, soprattutto se parliamo di una persona alla quale si vuole bene”.