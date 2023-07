Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è successo dopo la rottura. Una coppia tra le più chiacchierate di sempre che sembra aver raggiunto il capolinea definitivo. Come ormai è noto, i due hanno rilasciato un’intervista congiunta a Vanity Fair proprio per porre chiarezza sulla situazione sentimentale che li riguarda: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”. Nelle ultime ore, poi, la scoperta.

La scoperta su Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dopo la rottura. “Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti“, così Sonia Bruganelli si è riferita alla fine della relazione con Paolo Bonolis durante l’intervista congiunta rilasciata per Vanity Fair.

La scoperta su Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dopo la rottura: le foto parlano chiaro

Sembra dunque che sia stata Sonia Bruganelli ad ammettere i motivi reali della rottura che nulla hanno a che vedere con un eventuale ‘terzo incomodo’: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze”.

Ma a distanza di alcune settimane dall’annuncio, i due ecco comparire nuovamente insieme l’uno accanto all’altra per un’occasione significativa ovvero alla festa per la fine delle riprese di Ciao Darwin 9. A ben vedere, dunque, i due preferiscono comunque condividere alcuni tasselli di vita importanti e questo andando ben oltre le questioni sentimentali di coppia che li riguardano, fungendo dunque per i fan da monito esemplare.

Va da sè che l’occasione sia effettivamente significativa, soprattutto per Paolo Bonolis alle redini della storica trasmissione di successo di cui ha parlato così: “Questa è l’ultima edizione. E grazie per avermi fornito tutte le armi necessarie perché anche questa edizione andasse a buon fine. Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che io vi ricorderò sempre”.