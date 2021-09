Perché tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ci sia tensione non ci è dato sapere. Tuttavia il rapporto tra le due opinioniste della tv è sempre più infuocato. Se ne sono accorti i telespettatori del GF Vip durante l’ultima puntata, nella quale le due hanno avuto un acceso confronto. Poi il colpo di scena, la Bruganelli pubblica una foto con l’acerrimo nemico di Adriana Volpe, ovvero Giancarlo Magalli. Per chi non lo sapesse, l’ex timoniere de I Fatti Vostri da tempo è in guerra aperta con Adriana Volpe. La trentina e il romano sono stati colleghi per anni nella trasmissione di Rai Due di Michele Guardì.

Quando il rapporto lavorativo si è interrotto è iniziata una lunga serie di accuse reciproche che hanno avuto addirittura risvolti legali. In molti, considerando che ora Sonia Bruganelli ricopre il ruolo di opinionista al GF Vip proprio assieme ad Adriana, hanno ritenuto il gesto una “cattiveria”. “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento! Magalli ed i suoi aneddoti”. Questo scrive la Bruganelli, ritraendosi sorridente assieme a Magalli. “Cattiveria”, “Sei perfida”, “Sei una donna cattiva”. I commenti per la Bruganelli quindi non sono stati felici.

Sonia Bruganelli, naturalmente, si è difesa in un paio di frangenti: “Io quindi devo evitare di andare a cena per non incontrare i nemici di altri?”. Questa la domanda retorica che ha posto la moglie di Bonolis in risposta alle critiche. “Ti vuoi proprio inimicare Adriana”, ha sostenuto un’altra fan a cui Sonia ha ribattuto smentendo di voler attaccare indirettamente la Volpe.

E ancora: “Assolutamente no. Non faccio la guerra ai nemici degli altri”. Il punto, però, è che chi parla di ‘sgarro’ non è del tutto fuori luogo. Sonia Bruganelli nel privato, naturalmente, è libera di frequentare chi le pare. Certo, forse, avrebbe potuto fare a meno di postare una fotografia sui social con Magalli visto cosa rappresenta per la collega.

Dio li fa e poi li accoppia…all’ultimo momento 🤣 tanto bellini #GFVIP pic.twitter.com/w0HC2HHR93 September 25, 2021

Poi, naturalmente, è arrivata la risposta di Adriana Volpe che su Twitter non ha perso tempo, rilasciando un cinguettio denso di ironia e sarcasmo in merito allo scatto che Sonia ha scelto di pubblicare: “Dio li fa e poi li accoppia… All’ultimo momento Faccina che ride a crepapelle tanto bellini #GFVIP”. Che meraviglia!