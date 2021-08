Sonia Bruganelli è una delle donne più note del panorama televisivo. Non solo perché moglie dell’amatissimo e popolarissimo Paolo Bonolis, ma anche perché produttrice e professionista tra le più apprezzate. Negli ultimi tempi, complice anche la sua imminente partecipazione, in persona non dietro le quinte, al prossimo Grande Fratello Vip, i suoi interventi social sono diventati sempre più di tendenza. A volte approvati, altre criticati e fonti di polemica.

Ma si sa, la notorietà comporta essere sempre al centro dell’attenzione, nella buona e nella cattiva sorte. Poco tempo si vociferava di una possibile crisi con il marito. Niente di più falso. Anche recentemente Sonia ha postato una foto di Paolo che accompagna in moto la bellissima Laura Cremaschi di “Avanti un altro”. E ha commentato con grande ironia: “La strana coppia” con un emoticon che ride. La sua ultima uscita su Instagram, però, non ha raccolto lo stesso consenso…

Sul proprio profilo Instagram Sonia Bruganelli ha pubblicato una foto in cui appare pensierosa, assorta, insomma piuttosto seria e per nulla sorridente. La didascalia recita così: “Un po’ distratta e un po’ attenta , un po’ bianca un po’ nera 😉”. In molti hanno notato l’espressione piuttosto cupa. Anche Laura Freddi commenta: “Un po’….” come dire “Un po’ tanto…”. Qualche follower ci scherza su: “Non c’è pensà… ti capisco non dev’essere facile fare il gf 😆”.





Ma c’è anche qualcun altro che proprio non manda giù il tono e l’espressione pensierosa di Sonia Bruganelli. Ricordate le polemiche dopo gli scatti del suo jet privato? Beh, qui siamo anche oltre. In quel caso la moglie di Paolo Bonolis prima rispose che lei i suoi li spendeva come meglio credeva. Poi spiegò che l’aereo serviva soprattutto a sua figlia che ha difficoltà nei movimenti fin dalla nascita. In questo caso, invece, è bastata una semplice foto e poche parole per scatenare risposte piuttosto piccate.

Una follower, in particolare, critica Sonia Bruganelli: “Voi che avete tutto vi lamentate x poco e io disabile e sola sto zitta”. C’è addirittura chi passa direttamente agli insulti: “Un po’ antipatica un po’ scema”. Insomma secondo qualcuno se sei ricca e famosa non ti puoi permettere di pubblicare foto e frasi che non sprizzino gioia e felicità. Vietate lamentele o espressioni pensierose. Viva la libertà, direbbe qualcuno.