La nuova edizione del Grande Fratello Vip potrebbe regalarci grandi gioie. Il motivo? Sicuramente i nuovi protagonisti che resteranno all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma anche e sopratutto per la grossa, enorme novità in studio del quale già tutti parlano. Come saprete infatti, Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, una delle donne più seguite e per certi versi odiate di Instagram, è la nuova opinionista del programma condotto da Alfonso Signorini.

E fino a qui tutto ok. Tuttavia, anche se il reality show non è ancora iniziato pare che tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, primedonne e commentatrici in studio, l’aria sia già pesante. Giuseppe Candela, nella sua rubrica Lume di Candela su Dagospia (temutissima dai vip), ricorda come “le punzecchiature sui social” tra la moglie di Paolo Bonolis e la showgirl, ex conduttrice de I fatti vostri, non siano sfuggite a molti.

Sonia Bruganelli e Volpe “non andrebbero proprio d’amore e d’accordo, ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori”. Quindi la bombetta di gossip: “Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata dalle foto di Chi (qui sopra, ndr), a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?”.





Come ricorderete, ed è quello che sicuramente ha attirato di più le attenzioni dei telespettatori più “maliziosi”, c’è stato lo scambio di commenti tra Sonia Bruganelli e la Volpe, qualche giorno fa. “Pungente, attenta, astuta… Quando colpisce, può fare molto male!”, era la presentaione dell’account ufficiale del GfVip a proposito della Volpe.

Poco dopo Sonia Bruganelli, aveva scritto: “Oddio… avevo letto ‘quando capisce’. Grande Adriana!!!”. Pronta replica della Volpe a una foto di Sonia con gli occhiali: “L’occhiale ha sempre il suo perché ! In questa foto sembri più intellettuale”. Insomma, sembra che le due possano regalarci dei momenti indimenticabili. Siete pronti?