Lunedì sera a Roma per la premiere di “Ennio Doris – C’è anche domani”, il film che ripercorre la vita del fondatore di Mediolanum, in uscita in più di 150 sale come evento speciale il 15, 16 e 17 aprile. Presente ovviamente la famiglia Doris, con la moglie Lina Tombolato e i figli Sara e Massimo Doris, ma anche gli interpreti del film, tra cui Massimo Ghini che veste i panni di Doris.

Da Milano poi sono arrivati appositamente Marina, Barbara e Paolo Berlusconi. Ma a catturare l’attenzione è stato Edoardo, il figlio maggiore di Barbara, bellissimo ed elegantissimo accanto alla madre e alla zia. “Serata emozionante ieri a Roma”, ha scritto su Instagram Barbara.

“Onorata di essere stata con mio figlio Edoardo e mia sorella Marina all’anteprima del film che racconta la vita di Ennio Doris. Per mio padre un vero amico, ancor prima che un socio. Un grande uomo che ha saputo coniugare visione e genio imprenditoriale a umanità e sincera attenzione per chi aveva riposto fiducia in lui. Come quando decise, insieme a mio padre, di coprire personalmente le perdite dei correntisti dopo il crack di Lehman Brothers”, ha scritto la figlia di Silvio Berlusconi.

“Un uomo che, nato nella provincia veneta fatta di piccoli risparmiatori, conosceva il valore della fatica e sentiva sulle sue spalle la grossa responsabilità di gestire al meglio i risparmi delle persone”, ha concluso Barbara Berlusconi, presente al red carpet insieme al figlio Edoardo – di 15 anni – che mostra con orgoglio tra le foto pubblicate sul suo account Instagram.

Alessandro, Edoardo, Leone, Francesco Amos e Ettore Quinto sono i figli di Barbara Berlusconi. I primi due, Alessandro e Edoardo, sono nati nel 2007 e nel 2009 dal legame finito con l’ex compagno Giorgio Valaguzza. Tanti i complimenti per Edoardo, sui social c’è chi lo paragona al nonno Silvio Berlusconi: “Il ragazzo somiglia tanto al nonno!”, “Oddio tuo figlio!!!! Ma è già così grande e … alto!! Complimenti. Un grande saluto e un pensiero al Berlu che manca troppo”, “Somiglia al nonno”, “Quanto è bello”.