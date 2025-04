L’attenzione su Manuel Bortuzzo si è di nuovo accesa dopo la partecipazione dell’ex nuotatore a Verissimo, dove ha rilasciato dichiarazioni che hanno immediatamente scatenato reazioni nel mondo dello spettacolo. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Bortuzzo ha voluto prendere le distanze dal gossip, lanciando frecciatine alla sua ex compagna Lulù Selassié e a chi, secondo lui, continua a strumentalizzare la loro storia. “Lei ha negato tutto e dice che ha le prove? Lei è convinta di essere stata con me per tre anni”, ha affermato, aggiungendo: “Io per vivere non ho bisogno del circoletto mediatico e dei gossip”. Un’affermazione che, però, non ha convinto tutti.

A rispondere duramente è stato Gabriele Parpiglia, noto giornalista e autore televisivo, che nel suo programma 100% Parpiglia, in onda su Studio 100, ha attaccato Bortuzzo con parole molto dirette. “Va bene la presa in giro, va bene tentare di portare acqua al proprio mulino, ma certe cose non si possono sentire”, ha esordito. Parpiglia ha poi mostrato una foto di Bortuzzo in posa su una spiaggia per un servizio fotografico della rivista Chi, accusandolo di ipocrisia: “Questo è Manuel Bortuzzo in vacanza mentre si fa immortalare con un servizio posato, fotografico, stabilito, d’accordo con il giornale”.

“Manuel Bortuzzo non ha detto la verità in tv”

La critica principale del giornalista riguarda l’incoerenza tra le dichiarazioni pubbliche di Bortuzzo e le sue scelte personali e professionali. “Manuel Bortuzzo, che dice che gli fa schifo il gossip e poi va al Grande Fratello, si deve vergognare“, ha rincarato la dose Parpiglia, sottolineando come la partecipazione al reality e le collaborazioni con i media siano in contrasto con l’immagine di “personaggio schivo” che il giovane cerca di trasmettere. Il giornalista ha inoltre tirato in ballo possibili accordi commerciali legati ai servizi fotografici: “Voglio vedere la fattura per così potete smentirmi, questo si chiama un servizio in produzione con il giornale dove tu fai le foto, metti i crediti accanto del posto, fai pubblicità al posto e non paghi la vacanza”.

Ma la critica non si è fermata qui. Parpiglia ha esteso le sue accuse anche a una presunta costruzione artificiosa della narrazione pubblica del giovane: “Il gossip ti ha alimentato la struttura della tua vita. E qua già parte la bugia iniziale. Allora, se io penso che c’è questa bugia, quante altre bugie ci sono?”. Con queste parole, ha sollevato dubbi non solo sulla sincerità di Bortuzzo, ma anche sulla credibilità del suo percorso mediatico, che secondo il giornalista sarebbe stato costruito a tavolino.

Questo botta e risposta accende i riflettori su una questione più ampia che riguarda molti personaggi del mondo dello spettacolo: fino a che punto è legittimo sfruttare l’esposizione pubblica e allo stesso tempo rinnegarla? E dove si trova il confine tra autenticità e strategia comunicativa? La vicenda tra Bortuzzo e Parpiglia sembra destinata a far discutere ancora, soprattutto perché mette a nudo le dinamiche, spesso contraddittorie, del sistema mediatico italiano.