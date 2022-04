“Per sempre non è abbastanza”. Una foto che riprende la proposta di nozze, mentre lui è in ginocchio, mentre le chiede la mano alla sua futura sposa, nella splendida cornice al Four Seasons Hualalai, poi uno scatto in cui i futuri marito e moglie si baciano.

Nelle foto, i due sono circondati da fiori bianchi e candele per una proposta di nozze romantica e tradizionale. La coppia è stata legata per la prima volta nel gennaio 2021 in seguito alle avventure di Sofia con Gil Ofer e Matthew Morton. In precedenza la giovane aveva avuto una relazione con Scott Disick.





Sofia Richie si sposa: la figlia di Lionel ha detto sì a Elliot Grainge

La figlia dell’artista Lionel Richie ha iniziato a frequentare il dirigente musicale nell’aprile 2021 e tra alti e bassi i due sono pronti a dirsi sì per sempre. La storia è decollata dopo la breve relazione della Richie con Matthew Morton, il figlio del famoso ristoratore Peter Morton, e una relazione di quasi tre anni con Scott Disick, 38 anni. Ora i due sono pronti al grande passo.

Elliot Grainge è un produttore discografico britannico. Fin da giovane, è sempre stato circondato dalla musica grazie a suo padre, presidente e CEO di Universal Music Group. Nel corso della sua decennale carriera suo padre ha lavorato con un impressionante elenco di artisti, tra cui Elton John, The Rolling Stones, Amy Winehouse, Rihanna e Katy Perry.

Dopo essersi diplomato al college, si è trasferito a Los Angeles e ha avviato 10K Projects firmando i rapper Trippie Redd e Tekashi 6ix9ine. La sua etichetta ha accumulato 18 singoli d’oro e 8 platino/multi platino, con Grainge che si è guadagnato un posto nella lista dei 30 under 30 di Forbes nel 2020.

