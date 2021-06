“Presto in tre”. La cantante aspetta il primo figlio dalla compagna: l’annuncio

“Ci amiamo e siamo fidanzate ufficialmente!”, annunciava a settembre scorso la cantante. E ancora: “Non vediamo l’ora che arrivi il grande giorno”. Il matrimonio non è stato ancora celebrato per via della pandemia ma adesso, pochi mesi dopo aver urlato al mondo il loro amore, la coppia aspetta il primo figlio. Saranno presto in tre: il bebè, primo per entrambe nascerà in autunno. L’annuncio è arrivato sulle pagine social.

Sia Skin che Ladyfag hanno condiviso una foto in cui il pancino è ben visibile. “Coming Soon, and babyfags makes three!”, ha scritto la giornalista e produttrice che da quattro anni è insieme alla cantante di You’ll follow me down. Skin è già stata sposata dal 2013 al 2015 con Christiana Wily e il loro matrimonio si è celebrato proprio in Italia.

Skin e Ladyfag aspettano il primo figlio: “Presto saremo in tre”



Ma da quattro anni la cantante degli Skunk Anansie è legata all’artista newyorchese. Che su Instagram mostra il suo entusiasmo scrivendo: “Sarai mia per sempre. Io ovviamente ho detto sì..a dire il vero siamo segretamente fidanzate da San Valentino e da allora sono in un bozzolo d’amore. Non posso credere che sarai la mia mogliettina”.







Il vero nome di Ladyfag è Rayne Baron ed è una scrittrice, artista e una produttrice di eventi. È nata a Toronto, dove gestiva un negozio di abbigliamento vintage ed è stata una delle principali animatrici dei movimenti culturali canadesi prima del trasferimento a New York, dove ha assunto il nome d’arte. È la principale organizzatrice di feste, è stata anche vicina alla fondazione di Toilet Paper, la rivista underground fondata da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. Collabora con la rivista Paper, Candy Magazine, 25 magazine, Rolling Stone, Out, Interview e Hunter.

Skin, dopo il divorzio con la produttrice Christiana Wyly, figlia del miliardario americano Sam Wylym aveva parlato della possibilità di adottare dei bambini da single ma poi l’incontro con Ladyfag ha completamente rivoluzionato la sua vita. Tanto che qualche anno ha messo in stand by la sua carriera proprio per dedicarsi alla vita privata. L’ultimo album in studio con gli Skunk Anansie risale al 2016 mentre è del 2015 l’esperienza come giurata a X Factor Italia.